La muerte de Beatriz Arrastia el pasado mes de agosto fue un duro golpe para su hija, Isabel Preysler, pero también para su nieta, Tamara Falcó, que aún continúa teniendo muy presente a Beba, como ella la llamaba cariñosamente.

Este jueves, la marquesa de Griñón tuvo la oportunidad de recordarla en El hormiguero, mientras participaba en la mesa de actualidad junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo.

"Mi abuela era muy sabia, pero también por su edad. Ella nos aportaba un cariño... Yo la echo muchísimo de menos", alabó, visiblemente emocionada. "Ella a los 50 años era de una forma y a los 98 de otra".

"Mi madre nos decía que era muy estricta y había sobrevivido a la guerra, pero con nosotros nos transmitía un montón de cosas que ahora se pierden", aseguró. "Era una persona que había sobrevivido a muchas más cosas".

Y es que la unión de abuela y nieta era más que evidente y, tras su fallecimiento, Tamara Falcó publicó un sentido mensaje en su honor: "Iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor... Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va a cuidar desde el cielo. A mí y a todos... No puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así".