Gasolineras valencianas califican de "caos innecesario e indignante" la aplicación del descuento a carburantes

"Nuestra asociación esta formada por pymes y micropymes, pequeñas empresas familiares o autónomos que no pueden soportar unos costes medios estimados de unos 120.000 euros durante los tres meses en los que se aplicará el descuento de 20 céntimos al litro".

Así se recalca en una carta abierta firmada por el presidente de la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez Segarra, en la que expresa la "impotencia resumida (y desmedida) de 48 horas infernales".

"A primera hora del miércoles, hace 48 horas, se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, que entraba en vigor a las 00.01 horas de hoy viernes. Empezaba nuestra travesía por el infierno. Semanas atrás se anunciaban las ayudas. Días atrás se anunciaba que las bonificaciones al combustible se ampliaban a todos los consumidores. En ningún momento el Gobierno de España pensó que, tal vez, sería una buena idea hablar con el sector que iba a encargarse de trasladar esas ayudas al consumidor para ver cuál era le mejor forma de llevarlo a cabo", reprocha.

Esto ha provocado, agrega la misiva pública, que actualmente "hay estaciones de servicio que no han podido abrir, otras que siguen trabajando contrarreloj para poder ofrecer servicio cuanto antes y otras que lo han hecho sin saber si están aplicando de forma correcta (o no) el descuento, y si, por tanto, tendrán derecho (o no) a su devolución".

"Ninguna tiene la certeza de estar haciéndolo todo de forma correcta después de 48 horas frenéticas. Aún no sabemos bien cuántas hay de cada una de ellas, pero las hay", apunta Sánchez, que se pregunta "por qué en el monolito no se puedo ofrecer directamente el precio con el descuento incluido, si no que éste debe aplicarse en caja".

"El no permitir el descuento directo en monolito nos obliga a realizar modificaciones informáticas de urgencia. ¿Cómo lo aplicamos en el ticket? ¿Y cómo se hace si se cobra en pista? ¿Qué sucede con el IVA? ¿Cómo desgranarlo respecto a las tarjetas profesionales y sus propios descuentos? ¿Si el concepto que aparece en el ticket es descuento y no bonificación, la Administración lo tomará como válido o al final perderemos nosotros esos 20 céntimos por litro que estamos adelantando de nuestros maltrechos bolsillos? Y así, hasta el infinito...", plantea.

REDUCCIÓN DEL IVA O IMPUESTOS ESPECIALES

Frente a esto, las gasolineras abogan por otras acciones, como aplicar el descuento con una "simple reducción del IVA del 21% al 10% y/o reducción de impuestos especiales, tal y como se aplicó en otros países de Europa y como se viene haciendo con la electricidad en España desde el pasado verano" o "a través de los operadores al por mayor (alrededor 100 empresas) y se eligió a las más de 11.000 estaciones de servicio de España para gestionar este descuento".

Por todo ello, las estaciones de servicio cuestionan: "¿Qué tenemos que hacer? ¿Recurrir a ERTE? ¿Dejar de pagar a nuestros proveedores? ¿Cerrar? Y a todo ello se une, por si fuera poco, toda una serie de problemas técnicos, jurídicos y fiscales que, en algunos casos, no hemos podido solventar en un plazo tan corto de tiempo".

"Lo que no han conseguido crisis anteriores, ni siquiera durante el confinamiento por la pandemia del covid -en la que nos obligaron a todos a permanecer abiertos, pese a no tener clientes-, lo ha conseguido el RDL 6/2022: que algunos de nuestros asociados, por primera vez en su dilatada trayectoria profesional, hoy no hayan podido abrir sus estaciones. La rabia y la tristeza nos inunda, pero nunca el desánimo", concluye.