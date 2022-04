Libera estrés de forma económica y creativa con ayuda de los libros de mandalas más vendidos de Amazon

Los mandalas son diagramas simbólicos que en religiones como la budista o en el hinduismo representan la evolución del universo respecto a un punto central. Colorear estas representaciones místicas y espirituales aporta numerosos beneficios, tal y como avalan muchos psicólogos, cuyos estudios demuestran que reducen la ansiedad más que pintar cualquier otro dibujo. Además, colorear mandalas ayuda a que dejes atrás los pensamientos negativos que están de forma recurrente en tu mente. Uno de estos estudiosos, y al que le debemos el conocimiento y el uso de los mandalas en occidente, es el psicólogo suizo Carl Jung, pionero en el empleo de los mandalas como instrumento terapéutico.

No obstante, aunque su eficacia ha sido probada y se han puesto muy de moda, resulta difícil elegir un buen libro de mandalas para colorear, que de verdad nos ayude. Por eso, en estos casos, guiarse por las opiniones de las personas que ya los han probado y por los profesionales es todo un acierto, porque, de esta forma, sabrá si funciona de verdad un modelo y te asegurarás de que no estás tirando el dinero.

En Amazon, por ejemplo, hay multitud de variedades de libros para colorear de mandalas, pero desde 20deCompras hemos señalado solamente aquellos mejor valorados, puntuados y vendidos del ecommerce. Por tanto, esta lista debe encabezarla el libro de mandalas más puntuado de la plataforma, el de la marca Arteza, que alcanza las 983 opiniones de usuarios.

El mejor valorado. Amazon

Este libro tiene un total de 72 diseños diferentes y complejos para desarrollar tu creatividad y liberar estrés al mismo tiempo. Una de las mejores características de este libro es que está encuadernado con cola y las páginas son extraíbles para que puedas exhibir tu obra nada más terminarla.

Para la meditación

Otro de los libros de mandalas disponible en Amazon es ideal para trabajar la meditación consciente, mientras se colorean estos diseños y estampados de mandalas. "Durante siglos, los mandalas han sido una maravillosa herramienta de orientación para todos aquellos que buscan paz, inspiración y una conexión más profunda con el mundo que les rodea", así lo explican desde la marca y tú mismo podrás comprobarlo (¡por solo seis euros!).

Ideales para la meditación adulta. Amazon

¡La selva al completo!

Por último, queremos señalar el favorito del público: el libro de mandalas ¡de animales! No es de extrañar que este libro con 100 láminas distintas para colorear sea el más vendido de Amazon (¡y no solo arrasa en ventas por los amantes de los animales!). Además, a parte de los diseños de leones, jirafas, tigres, pájaros, peces y ¡mucho más!, te encantará un regalo que va unido a este libro: una copia digital. Dentro del libro encontrarás un código para descargar la copia digital de la página web de Creative Mandala.

El libro perfecto para los amantes de los animales y para aquellos que quieren expresar su creatividad y relajarse. Amazon

