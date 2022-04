¿Cómo quedará la Filosofía a partir del próximo curso?: realidad, dudas, bulos y lo que decidirá cada Comunidad

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Estos cambios se implantarán en el año académico 2022-2023 para los cursos de primero y tercero y en el curso 2023-2024 para segundo y cuarto. Uno de los puntos más polémicos tras la aprobación del currículo ha sido la asignatura de Filosofía, ya que el Gobierno la deja fuera del programa lectivo y deja en manos de las comunidades autónomas -que tendrán que complementar el otro 50% o 60% del currículo- la decisión de si incluir esta materia en la última etapa educativa obligatoria.

¿Será eliminada la Filosofía?

No, la asignatura de Filosofía no será eliminada. En primer lugar, porque tampoco estaba en la ESO con la anterior ley; y, en segundo lugar, porque se podrá añadir como optativa, más allá de si consta en el real decreto aprobado por el departamento de Pilar Alegría o no. De hecho, esta materia se refuerza respecto a la anterior ley educativa con el currículo de Bachillerato, que es el último pendiente de aprobar por Educación, y mediante el cual se establece Filosofía como obligatoria en todas las ramas de Bachillerato y en los dos cursos.

¿Cuál es el objetivo de este nuevo precepto?

Según ya se expresó en la nueva ley educativa, la LOMLOE -comúnmente conocida como Ley Celáa-, la reforma pretende dedicar más tiempo a cuestiones del ámbito del pensamiento crítico y de la ética, cuya duración lectiva se estima en 35 horas anuales mínimas. Para ello, desde el Gobierno han recuperado la asignatura de Ética y Valores Cívicos, impulsada por Zapatero por primera vez, y eliminada por el PP en 2013. Se impartirá en alguno de los cuatro cursos y se darán contenidos de filosofía y otros más relacionados con la ciudadanía y los derechos humanos.

¿Qué polémica ha traído la nueva ley?

Apenas horas después de aprobarse el real decreto que establece las enseñanzas mínimas de Secundaria, el ambiente no tardó en caldearse. Más allá de otros puntos que ya han suscitado cierto descontento (como por ejemplo, el hecho de que los suspensos no sean decisivos para pasar o no de curso), que no se hubiese incluido la Filosofía en ESO causó una oleada de indignación.

Y es que todos los grupos parlamentarios acordaron en 2018 que esta asignatura fuese incluida como obligatoria desde educación secundaria, por lo que algunos sindicatos, asociaciones y grupos parlamentarios acusan ahora al Gobierno de haber incumplido su palabra. Por su parte, el Ejecutivo se defiende alegando que cada comunidad tiene todavía la oportunidad de incluirlo en sus currículos si así lo consideran, y recordando que se refuerza en Bachillerato.

Un día después de su aprobación, el líder de Vox, Santiago Abascal le afeó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haber tomado esta decisión: "Usted combate hasta la Filosofía, quizá porque no quiere que los escolares sepan quién era Sócrates... porque le mataron los sofistas, los sofistas como usted", criticó durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja.

Por su parte, Sánchez se defendió desmintiendo la eliminación de la materia y tachó de bulo estas declaraciones: "Despreocúpese, los niños y niñas de nuestro país van a poder estudiar filosofía, lo que le han contado es un bulo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado en el pleno del Congreso que "los niños y niñas" de España "van a estudiar Filosofía". El jefe del Ejecutivo ha comparecido en la Cámara Baja para explicar el Consejo Europeo de la pasada semana, la cumbre de la OTAN, las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias de la guerra y la carta enviada por el jefe del Ejecutivo al Rey de Marruecos, en la que apoya la solución de un autonomía para la excolonia aportada por el reino alauí. (Fuente: Congreso) (Fuente: Congreso)

¿Cómo está recogido en el BOE esta nueva medida?

La única mención a la Filosofía que se encuentra en el Boletín Oficial del Estado es la referida a la nueva asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos de la ESO. En él se señala que en "el ejercicio de autoconocimiento, a través de la comprensión de diversas concepciones científicas y filosóficas sobre el ser humano, constituye uno de los primeros requerimientos que nos dirige el pensamiento ético".

¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación?

Pilar Alegría, Ministra de Educación, declaraba que "hablar de la desaparición de la Filosofía es un claro ejemplo de fake o de bulo", porque tras la aprobación de las nuevas medidas, la asignatura "va a estar más presente que nunca".

Los contenidos de Filosofía serán obligatorios en ESO en la asignatura de Valores Éticos y Cívicos. Hasta ahora era una optativa.



Además las comunidades pueden completar esa oferta en su parte del currículo.



Hoy en el @boegob el Decreto de Enseñanzas Mínimas de secundaria — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) March 30, 2022

Además, subrayaba que se ha recuperado la obligatoriedad de la Filosofía en 1º y en 2º de Bachillerato, "a raíz de la aprobación de la Ley educativa y los decretos de la ESO".

¿Cómo se regulaba antes?

En 2006, la LOE estableció que la materia de Filosofía se impartiera tanto en la ESO como en Bachillerato. Bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, la asignatura debía impartirse de forma obligatoria, en alguno de los tres primeros cursos de la secundaria, impartiéndose la materia de Educación Ético-cívica en cuarto. Para los estudios de Bachillerato se establecieron dos asignaturas obligatorias: Filosofía y Ciudadanía, en primero, e Historia de la Filosofía, en segundo.

¿Qué cambió de la LOE a la LOMCE?

En 2013, con la LOMCE y la ley Wert, impulsada por el Partido Popular, se eliminó Educación para la Ciudadanía y Ética del programa lectivo en secundaria. Como compensación estableció Filosofía optativa en cuarto y en segundo de Bachillerato. De esta manera, la asignatura se establecía como optativa en la ESO sin obligar a los institutos a incluirla en su oferta educativa.

¿Qué lugar tendrá la Filosofía en Primaria?

En los curso de 5º y 6º de Primaria, la Filosofía se impartirá desde la Ética. Será a través de Educación en Valores Cívicos y Éticos, y serán las Comunidades quienes decidan en cuál de los dos impartirla.

¿Y en Bachillerato?

A partir del próximo curso, no solo las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales tendrán Filosofía. Esta asignatura se incluirá como obligatoria en todos los bachilleratos. En primero se estudiará Filosofía y en segundo Historia de la Filosofía.

¿Qué comunidades las mantendrán como optativa?

Varias son las Comunidades Autónomas que ya han anunciado qué medidas van a tomar ante el cambio normativo sobre esta materia.

En Madrid, la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad, Rocío Albert, ha asegurado que la Consejería introducirá Filosofía como optativa. Mientras que en la Comunidad Valenciana, fuentes de la Conselleria de Educación han confirmado "el compromiso con la Asociación de profesorado de Filosofía de que garantizaríamos la optativa en la ESO y así será".

Cantabria, al igual que Extremadura, ha confirmado que mantendrá Filosofía como optativa y la reforzará con dos asignaturas optativas más en la ESO, que servirán de introducción a la asignatura.

En Andalucía, el presidente regional, Juanma Moreno, ha señalado que Filosofía se seguirá ofertando como materia optativa en la ESO. Y en Cataluña, aseguran que aunque que “no estaba previsto inicialmente”, “sí recuperará la Filosofía en la ESO”.

Aragón dará un mayor peso en “en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales" mientras que en País Vasco, desde el Departamento de Educación, explican que "con la modificación curricular, en Euskadi, la materia de Filosofía sigue recogida como optativa en 4º de la ESO".

¿Qué pasa con las comunidades indecisas?

Por su parte, Canarias, Navarra o La Rioja continúan meditando qué medidas tomarán y señalan que “antes de entrar en valoraciones y decisiones tenemos que estudiarlo” y ver “qué adaptación” van a hacer el resto de territorios.

Galicia parece ser la comunidad más indecisa, tal y como explica están "a la espera de Bachillerato para cerrar los currículos" y añaden que "una vez totalmente cerrados" darán cuenta de ellos.

¿Cómo reaccionan estudiantes y profesores?

Desde la Plataforma en Defensa de la Filosofía han criticado que la publicación del Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) "da la puntilla a la desaparición de las materias adscritas a la Filosofía en Secundaria Obligatoria".

Así lo ha denunciado la organización integrada por profesores, estudiantes universitarios, asociaciones y amantes de la Filosofía, que nació en noviembre de 2021 con la protesta por la eliminación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO y que han declarado que "la aprobación del Real Decreto promueve la peor concepción del lema del 'Despotismo ilustrado': 'Todo para el pueblo pero sin el pueblo' sin paliativos".