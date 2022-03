Una concentración clama en València por la Ley Trans y contra los "estereotipos dañinos"

Las reivindicaciones han quedado enmarcadas en multitud de carteles con los colores de la bandera trans y frases como 'No tengo por qué darte explicaciones', 'Mis genitales no definen mi género', 'Solo pido libertad. ¿Qué tiene de malo', 'Dret a ser', 'Seguimos siendo personas' o 'Esport divers sense masclisme ni LGTBIfòbia'.

En el manifiesto leído en la plaza del Ayuntamiento, esta concentración convocada por la plataforma Lambda ha lamentado que las personas trans tengan que volver a salir a la calle para "luchar por tener los mismos derechos que el resto de la sociedad, unos derechos que se cuestionan y debaten como si fueran una hipótesis".

Así, tras denunciar que se les trata como si estuvieran pidiendo privilegios, el colectivo ha recordado que lo único que quiere es que se respete su "derecho a ser" y que no se les trate como personas enfermas ni se vulneren sistemáticamente sus derechos.

Y es que ha advertido que recientemente han aumentado las agresiones a personas LGTBI+ y "por desgracia, muchas de esas agresiones no se llegan a conocer porque la persona agredida no se siente segura de ir a denunciar por miedo o vergüenza".

Es una realidad que, a su juicio, no sucede "por arte de magia, sino por la aceptación de los discursos de extrema derecha: Muchas veces las personas agredidas no denuncian porque los agresores gozan de impunidad, se pueden hacer agresiones sexuales en 'manada' y que no pase nada, se puede matar a un chico al grito de 'maricón' y que no pase nada, se puede agredir a mujeres trans al grito de 'travesti' y que no pase nada".

Es más, la concentración ha lamentado que las personas trans se enfrentan a violencia en todos los niveles de sus vidas y ha proclamado que "existe violencia institucional" en su contra: "Se nos juzga, se nos insulta y se nos agrede por el simple hecho de existir y querer vivir nuestra vida, así de simple y perverso".

"LA TRANSFOBIA NOS ESTÁ MATANDO"

Por todo ello ha llamado a la concienciación social y educativa respecto a la diversidad para que no se les juzgue y se les encasille en base a estereotipos dañinos que "en algunos casos pueden llevar incluso a la muerte". "La transfobia nos está matando", ha aseverado para señalar que las mujeres trans son mujeres, los hombres trans hombres y la existencia de las personas binarias "no se discute".

El colectivo ha urgido así a que la Ley Trans sea una realidad para proteger sus derechos y garantizar la igualdad de condiciones para todas las personas trans residentes en España, sin dejar fuera a las migrantes.

Entre sus peticiones figura la libre autodeterminación de género "que tanto molesta a algunas personas", planes de choque contra la precariedad laboral que sufren y que no se les trate como "ciudadanos de segunda", ya que la OMS despatologizó su identidad en 2018 y "no tiene sentido" que se les siga exigiendo autorización médica para poder ser quienes son.

Otra de sus críticas es que la asignación realizada a partir de sus genitales de nacimiento "marque" su destino como algo que no se pueda cambiar: "Queremos que se reconozca a niñas, niños y niñes trans y que se procure que puedan desarrollarse de forma sana y feliz, para que las futuras generaciones puedan crecer en un mundo libre de transfobia y discriminación".