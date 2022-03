El Gobierno de Ribó tumba la bajada generalizada de impuestos que pide el PP

El Govern del Rialto, el ejecutivo de València que forman Compromís y PSPV, ha rechazado este jueves, en el pleno ordinario de marzo, la bajada generalizada de impuestos (IBI, Plusvalías, revisión de tasas y "bono luz" para familias) solicitada por el PP a través de una moción. El edil de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, ha afirmado que lo propuesto por los populares "no tiene sentido" y ha censurado que se planteen los mismos beneficios para los que más tienen que para los que menos. El PP, en cambio, dice que "hay margen" para una rebaja fiscal con "140 millones en los bancos".

Asimismo, Sanjuán, en el debate de la iniciativa del PP, ha emplazado a esta formación a concretar "de dónde se recortan y de dónde no se gastan" los 62 millones de euros menos en recaudación de impuestos que supondría la medida que defiende. Además, ha dicho que la moción es "un corta y pega" que el grupo municipal popular presenta "pleno tras pleno" y ha añadido que ya la planteó en septiembre, "sin guerra" en Ucrania y sin crisis de precios de energía por este conflicto.

En la defensa de la iniciativa, la concejala del PP Paula Llobet ha abogado por actuar ante la subida de los precios que ha achacado no a la guerra sino a las "erróneas políticas económicas del Gobierno de España" y ha afirmado que "los tres récords de subida del IPC" se han dado con los ejecutivos socialistas de González, Zapatero y Sánchez. "Los españoles somos más pobres con gobiernos de izquierdas", ha expuesto, a la vez que ha criticado que "en tiempos de necesidad" se suban "gastos y pagos".

"Estamos en una situación complicada. La política fiscal es una herramienta fundamental para mejorar el poder adquisitivo de los valencianos, en estos momentos por los suelos. Es necesario en València un cambio de política fiscal", ha expuesto la edil popular, que h dicho que hablar con el Gobierno local es como hacerlo con "una pared". "No acepta las propuestas del PP. Por ideología, las rechaza", ha apuntado.

La representante del PP ha calificado de "ambiciosa" su moción, que junto a la bajada del IBI, de las Plusvalías y la revisión de tasas, también plantea la creación de un "bono luz" para las familias. "No está en su ADN bajar impuestos", ha dicho al Ejecutivo municipal, tras lo que ha manifestado que en 2020 se bajaron en Madrid y que si se tiene voluntad "se pueden ver fórmulas" para ello. "Bajar impuestos no es recaudar menos. No significa que vayamos a perder ese dinero de recaudación", ha precisado.

Críticas a la ejecución presupuestaria y defensa de la gestión

Llobet ha señalado que el Rialto no ejecuta los presupuestos --ha indicado que ha dejado de ejecutar más de 600 millones desde que gobierna, "dinero que no ha llegado a los barrios" y que "guarda año tras año"-- y que por esa razón tiene "mucho dinero en los bancos", a la vez que ha aseverado que hay "margen para bajar impuestos" y que "ahora no hay más excusas" para no hacerlo. "Hay 140 millones de euros en los bancos. Ahora las familias de València necesitan el dinero en sus bolsillos", ha remarcado.

Por su parte, el edil de Hacienda ha valorado la gestión económica hecha desde 2015 por los gobiernos progresistas en València y ha asegurado que en esa etapa la ciudad ha alcanzado tipos impositivos más bajos que con el PP. "Debemos menos, un 70% menos que el PP" y "cobramos un 30% menos de tipo de IBI", ha explicado, a la vez que ha rechazado "lecciones de economía". La moción del PP ha contado con el sí de este grupo y de Cs, y la abstención de Vox. Ha sido finalmente rechazada con los votos de Compromís y PSPV.

El portavoz de Cs, Fernando Giner, se ha mostrado a favor de bajar los impuestos y ha dado su apoyo a la iniciativa, pero pide analizar "el encaje legal" de la bajada del IBI y otros tributos. Desde Vox, el edil Vicente Montañez ha afirmado que "no hay otra alternativa" para compensar el IPC, pero reclama al PP que explique de dónde se recortan 62 millones.

Nuevo reglamento y apoyo al Sáhara

El pleno ha acordado, con los votos a favor de todos los grupos menos Vox, instar al Gobierno central a "continuar apoyando el trabajo" de la ONU en relación al Sáhara "en la búsqueda de una solución pacífica basada en el derecho a decidir del pueblo saharaui enmarcada en las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional". Además, con los únicos votos del equipo de Gobierno, ha aprobado una reforma del reglamento del pleno que limita las preguntas e iniciativas de control, lo que ha provocado el rechazo de la oposición.