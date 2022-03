Manuela Velasco, sobrina de Concha Velasco, defiende a sus primos tras internar a la artista en una residencia

Tras conocer la noticia de que Concha Velasco ha cambiado de residencia, continúan las críticas para la familia. Y es por ello que Manuela Velasco, sobrina de la actriz de 82 años, ha salido en defensa de su familia y de la decisión que tomaron hace mes y medio.

La actriz y presentadora de televisión acaba de estrenarse con La bella Dorotea en el Teatro Español, y fue en la presentación de la obra donde habló sobre la situación en la que se encuentra su tía.

"Cuando la he ido a ver, la he encontrado de maravilla. Al principio es un shock y tomar la decisión ha sido muy difícil, sobre todo para mis primos, pero es lo que necesita". Según ha asegurado a Europa Press, que "es donde mejor está, pero aun así, hasta que no lo has visto siempre dices ‘ay’. Nos pasa a todos con las personas que se hacen mayores. Son etapas de la vida y hay que cubrir sus necesidades".

Además, reafirma lo que su primo, Manuel Velasco, ha comentado alguna que otra vez. Y es que la chica ye-yé, al estar acostumbrada a vivir entre giras, "cada habitación la transforma en su mundo y ahora ha hecho lo mismo. Llegas y te da la sensación de que estás en uno de sus camerinos".

En las últimas semanas, se ha podido ver cómo Concha Velasco ha acudido varias veces al teatro, acompañada de su hijo. Por ello, su sobrina comenta que la están esperando ella y todos sus compañeros, pero que al estreno no fue porque "era mucho jaleo" y confiesa que el día que vaya solo quiere estar para ella.