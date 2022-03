Emergències emet un avís davant la previsió de baixada de temperatures i gelades des d'aquest divendres a la Comunitat

Des de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) es recomana als municipis i organismes amb competències en servicis socials i sanitaris que mantinguen la necessària atenció i seguiment de la situació, especialment sobre els grups de risc i sobre la xarxa viària per la possible presència de plaques de gel, segons consta en l'avís.

La informació també inclou consells a la població, com portar diverses capes lleugeres i càlides superposades en el cas de passar temps en l'exterior, anar amb compte amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas, que no estiguen pròximes a cortinetes i cortines, atenció als braseros i informar-se de la situació meteorològica i de les informacions sobre l'estat de les carreteres.

Per a aquest divendres, hi ha risc nivell groc per vents a l'interior, nord i sud, i litoral nord de la Comunitat Valenciana i per fenòmens costaners en el litoral sud, segons el 112 GVA.