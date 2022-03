El Rialto rebutja que l'Ajuntament de València done un suport explícit a l'ampliació del Port

Sobre aquest tema, el regidor de Vox Vicente Montañez ha explicat que l'objecte de la moció és que "ningú tinga cap dubte" que "València, el seu Ajuntament i el seu alcalde aposten clarament pel desenvolupament d'aquesta ciutat per a atraure inversions que desenvolupen negocis i per a açò aposta clarament pel Port i el Corredor Mediterrani".

En eixe sentit, ha insistit que l'ampliació nord del Port és "fonamental" per a la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i per a la factoria de Ford a Almussafes i poder atraure noves inversions.Així, ha subratllat que en aquests temps de crisi energètica "s'està veient que el transport terrestre pugues no ser suficient i que cal tindre en compte també el ferroviari i el marítim".

"A més d'inversions es necessiten les infraestructures adequades per a rendibilitzar el treball de les empreses i rebre les seues mercaderies amb promptitud i poder exportar de forma àgil i ràpida", ha assenyalat. En eixe sentit, ha preguntat si la ciutat "està preparada per a acollir més empreses" i "si té suficient capacitat d'infraestructures".

Per la seua banda, el regidor del PP, Carlos Mundina, ha demanat a l'equip de Govern "responsabilitat" i "no boicotejar" una ampliació del Port que, ha afirmat, "fins ara ningú ha demostrat que afecte al Medi ambient, ni a les platges del sud ni a l'Albufera". En eixe sentit, ha reclamat que la capacitat per a arribar a un acord respecte a la moció del poble de saharauí s'aplique també per a aconseguir un consens amb el Port que done riquesa a la ciutat.

De la mateixa manera, el regidor de Cs Narciso Estellés ha apuntat que "una part de la decisió" de Volkswagen de vindre a Sagunt era per "la bona connexió marítima, ferroviària i per carreteres". Per açò, ha exigit a Compromís que abandone la seua "irresponsabilitat" i al PSOE que "agafen la directa" en aquest tema.

POL LOGÍSTIC

En canvi, el ple ha aprovat, amb l'abstenció de Vox, una moció de la vicealcaldesa, Sandra Gómez, sobre València com a pol logístic i innovació per a aprofitar "les sinergies que reforcen les oportunitats d'inversió davant la instal·lació de la gigafactoria de Sagunt" en la qual també es defensa la gestió del president de la Generalitat, Ximo Puig, per a aconseguir aquest assoliment.

El PP i Cs ha donat el seu suport finalment el seu suport a aquesta moció "xampany" en haver-se acceptat una esmena per a ampliar la felicitació a tots els departaments i empleats públics que han participat en el procés. Sobre aquest tema Gómez ha explicat que la referència explícita a Puig és perquè el president del PP, Carlos Mazón, va posar en qüestió tal inversió i volien així transmetre el "total suport" de l'Ajuntament al fet que la Generalitat faça eixa inversió.

En canvi, Gómez ha rebutjat les esmenes en les quals PP i Cs es demanaven de nou un suport a l'ampliació del Port per a afavorir la connectivitat i sobre aquest tema ha assenyalat que aquest tema està "àmpliament debatut" i solament ha acceptat "fer referència a les propostes d'acord aprovades en ple que posen en valor el pol logístic i de generació d'ocupació que suposa el Port de València".

Gómez ha destacat que "la millor notícia econòmica" per als valencians des que Ford es va implantar a Almussafes en 1976 no ha sigut "ni la Fórmula 1 ni la Copa Amèrica" sinó la gigafactoria de Volkswagen que "no ha vingut perquè sí, sinó per l'estabilitat política, la seguretat jurídica i l'acord social" que garanteix la Comunitat i perquè a més "tenim bones infraestructures i aquest govern progressista "ha ressuscitat l'elefant blanc de Parc Sagunt que el PP va deixar en fallida". "Li malgrat qui li pese ha vingut perquè la Comunitat genera confiança i ara volem aprofitar la inversió més important a la Comunitat des de la Transició ", ha recalcat.

NAZARET

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha explicat, en resposta a una interpel·lació de Cs sobre el Pla Especial i el Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València a Natzaret, que la llicència d'obres està en la fase final i es treballa en una alternativa amb un vial independent cap a la nova ciutat esportiva del Levante perquè "no supose molèsties al veïnat".