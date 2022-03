L'accident s'ha produït a primera hora de la vesprada en el punt quilomètric 323 de l'autovia, en sentit Castelló de la Plana i Barcelona, informa el 112.

A conseqüència de la bolcada del camió també hi ha complicacions per a circular per la CV-35, a la qual es dóna pas des de l'Autovia del Mediterrani per un carril.

La grua ja s'ha mobilitzat a la zona per a portar-se el camió i buidar la circulació, segons el Centre de Gestió de Trànsit de València.