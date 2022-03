Este miércoles, la revista Semana mostró las primeras imágenes de Marta Riesco y Antonio David juntos. Horas después de esta exclusiva, la periodista se sentó en El programa de Ana Rosa y se sinceró sobre su relación, lo cual provocó que le llovieran diversas críticas.

La colaboradora confesó que está "profundamente enamorada" y que quiere "tener hijos" con él. Su familia la apoya, según comenta, porque ven que la hace muy feliz. Aun así, en este tiempo lo ha pasado mal porque ha sentido que no se la "ha respetado como a otras personas".

Pero se ha debatido mucho si las imágenes publicadas en el magazine estaban pactadas o eran robadas, algo que los tertulianos han debatido este jueves. "Es un posado en toda regla... Además, es que ella lo dice muy claro: 'Ha salido cuando tenía que salir y hemos hecho lo que queríamos hacer'. Está claro, y otra cosa es que ella quiera ponerle o no la etiqueta", ha opinado Antonio Rossi.

¡Ojo! Marta Riesco dice que ella es la víctima de todo esto por haberse enamorado de la persona más criticada del país, que ha sido acusada de un delito de maltrato.



Y encima se queja de que “cero personas” están de su parte.



Chica, tú te lo dices todo. Nada más que añadir. pic.twitter.com/EZZMupSMeQ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 31, 2022

"Quien calla otorga", ha opinado Alessandro Lecquio. "Han estado escondidos hasta que han decidido que no, ella dijo que 'era el momento' y, en mi opinión y por la experiencia que tengo en la profesión, esto es un posado pactado y fingido", ha añadido Rossi. "Hay dos personas para facturar y una de ellas no puede porque está embargada, entiendo que si oficializan un posado y cobran por ese trabajo para los medios, a Antonio David se lo embargarían".

El conde ha confirmado esta información: "He hablado con gente y tengo información, sé lo que digo. Esto es un robado, pactado y cobrado. No vamos a dejar la duda en el aire porque parecemos tontos, y me parece muy bien que lo haga".

Marta Riesco ha aprendido del mejor en el arte de la victimización.Dice que esta “¡harta!” de que se la señale, y de tener que aguantar “dos meses comiendo redacción” viendo como sus compañeros la ponían a parir

Es ella quien está con el penas y parece que el mundo tiene la culpa pic.twitter.com/zaGreNtkHJ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 31, 2022

El enfrentamiento entre Marta Riesco y Lecquio

Marta Riesco ha entrado después en plató y, tras los numerosos descalificativos de Alessandro Lecquio, que la llamaba "amante", estalló contra él: "Estoy harta de que me llames amante, el que más sabes de amantes de toda España eres tú y me parece que eres el primero que no debería referirse a ese término para hablar conmigo".

"Soy tu compañera y me he podido considerar hasta amiga", ha añadido. Después, la reportera ha hecho referencia al título de "Miss Fea" que le dieron en Aquí hay tomate después de que se presentara a Miss España. "Cada vez que alguien tiene oportunidad de descalificarme, con lo que va es con eso", ha criticado dirigiéndose al conde, que la ha llamado así en alguna ocasión. "Me parece vergonzoso e injustificable".

"Tú has cometido muchos errores a lo largo de tu vida, has hecho daño a muchas personas, a muchas mujeres, y no eres ejemplo de nada", ha estallado. "Tú no estás aquí sentado por tu trabajo y deberías ser el primero en callarte para hablar sobre mí".

Pero su parte, el exmarido de Ana Obregón ha querido aclarar sus palabras. "Hay tres versiones de uso coloquial de 'amante' que no arrastran ninguna mala intención", ha justificado.