El periodista Carlos Ferrando desvela en 'Sálvame' el ligue de una noche entre Bruce Willis y Loles León

Bruce Willis, uno de los actores más carismáticos del Hollywood de los últimos 40 años, se retira de la interpretación tras desvelar que sufre afasia, un trastorno neurológico derivado de daños cerebrales que afecta a su capacidad para hablar y comunicarse. Carlos Ferrando, que ha estado presente en Sálvame Limón, ha aprovechado para contar una anécdota sobre el mítico actor.

Carlos Ferrando fue jefe de prensa de Pedro Almodóvar y amigo íntimo del director, y en uno de los viajes a Los Ángeles que hicieron, conocieron a Bruce Willis. "Nos hizo una cena Jane Fonda cuando estuve con Almodóvar en Los Ángeles y vino Bruce Willis. Y era simpático no, tres pueblos más. Imagínate que era en una casa en la que ni una sola persona, incluido el director, Almodóvar, hablábamos inglés. Ni una sola palabra".

"Bueno, pues Bruce Willis se las arregló para ligar con mi queridísima Loles León, que estuvo a punto de... de certificar" ha confesado Ferrando. "Pero al final, lo que no puede ser, no puede ser. Si no puedes hablar...". Conocido es el affaire que tuvo la actriz con el también actor Jeremy Irons, que acabó con este cayéndose por las escaleras.