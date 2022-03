Fedez, marido de Chiara Ferragni, recibe el alta hospitalaria tras su paso por quirófano para extirparle un tumor

Tras 10 largos días ingresado en el hospital San Rafael de Milán, el rapero Fedez recibe este jueves el alta médica. Fue el pasado 22 de marzo cuando el italiano tuvo que ser intervenido de urgencia después de que los médicos le detectasen un tumor en el páncreas.

Chiara Ferragni, su esposa y madre de sus dos hijos, le ha acompañado durante todo este proceso, separándose de él únicamente cuando tenía que acudir a algún evento profesional.

"Gracias a vosotros que literalmente me habéis salvado la vida, que me habéis acompañado y cuidado en estos días que no han sido fáciles, pero, por otro lado, me habéis devuelto una nueva perspectiva de la vida. Gracias a todas las enfermeras y enfermeros de la sala", escribe Fedez en su última publicación, agradeciendo a todo el equipo médico que cuidado de él durante su estancia en el hospital.

En la salida del centro sanitario, hizo sus primeras declaraciones a la prensa asegurando que se encuentra bien. Tras esto, el matrimonio se marchó a casa en un coche, algo que para el cantante es "volver a vivir", según declaraba días atrás en sus stories.

Allí se reencontrará con Leo y Vittoria, sus pequeños, de los que podrá disfrutar al máximo durante estos días de reposo que tendrá que guardar para recuperarse del todo.