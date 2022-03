Más de 150.000 personas engañadas en un directo de Ibai Llanos: el 'streamer' iba a presentar el "gran fichaje" de KOI

Tras la exitosa final de Disaster chef, Ibai Llanos volvió a dominar los espectadores de Twitch este pasado miércoles 30 de marzo al asegurar que anunciaría en directo en un fichaje para su equipo de eSports, KOI, que nadie podía imaginarse.

Las especulaciones llevan semanas rondando el internet y la expectación era tal que el streamer en seguida superó al resto de sus compañeros y se convirtió en el más visto del día.

Una media de 89.000 espectadores, con un minuto de oro de 153.000, acudieron deseosos al canal de Ibai para conocer quién sería el próximo jugador que formaría parte del grupo que fundó junto a Gerard Piqué el pasado mes de diciembre.

EL GRAN FICHAJE DE KOI pic.twitter.com/amMODG3mLs — KOI (@KOI) March 30, 2022

Sin embargo, todo resultó ser un 'troleo'. Tras más de media hora de espera, cuando Ibai finalmente publicó el vídeo titulado "el nuevo gran fichaje de KOI", las imágenes aplazaban a todos sus seguidores a otra fecha: el 10 de abril.

En apenas 10 días, el vasco asegura que dará a conocer un nombre que dejará a todos impactados. Mientras tanto, muchos no han podido resistirse a bromear y crear memes sobre el engaño. Sobre todo, el propio Ibai.

¿Ibai acaba de hacer un anuncio de un anuncio? Joder, ni yo con los putos contadores JAJAJAJAJ — Grefg =) (@TheGrefg) March 30, 2022

LOS QUE SALIMOS DEL STREAM DE IBAI: pic.twitter.com/MgxBhd3qFF — AnA.Gabarres.montoyaa (@ana_gabarress) March 30, 2022

Durante el directo, el creador de contenido también aseguró que este mismo jueves también se anunciaría otro fichaje, pero de más bajo perfil. Esto sí ha sido verdad.

Reven, un compañero inseparable de Ibai desde años, formará parte de la plantilla como jugador de Teamfight Tactics (TFT), uno de los modos de juego de League of Legends. "Paso a ser jugador profesional de TFT para KOI", ha declarado, asegurando que quiere llegar "al mundial en el próximo set 7": "No sé si lo conseguiremos, pero os prometo que me voy a dejar la vida por ello".