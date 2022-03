La Generalitat estudia avançar a les gasolineres els diners que han de descomptar del preu del combustible

Es tracta d'una possible solució per a alleujar l'impacte de la mesura proposada pel Govern, que entra en vigor aquest divendres, de descomptar 20 cèntims per litre en combustible (gasoil, gasolina, gas i adBlue), dels quals l'Estat aportarà 15 cèntims i les petrolieres un mínim de cinc cèntims per litre.

Davant aquesta situació, el Consell barreja avançar a les gasolineres els diners com a resposta a la preocupació del sector. Açò sí, "totes les opcions" estan sobre la taula i encara no s'ha mantingut cap reunió per a plantejar-ho formalment.

L'objectiu, subratllen fonts de l'administració autonòmica a Europa Press, és que qualsevol mesura que s'adopte vaja en benefici de la ciutadania i no supose una sobrecàrrega per a les gasolineres.

Precisament, la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, ha anunciat que les gasolineres podran començar a demanar des d'aquest divendres la bestreta a l'Agència Tributària de les bonificacions al combustible aprovades pel Govern, a través d'un formulari en el seu web. L'Estat preveu començar a transferir els diners a partir de la setmana vinent.