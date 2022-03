Els grups del Botànic negocien la possibilitat que els ajuntaments puguen aplicar la taxa turística per temporades

Segons ha pogut saber Europa Press, aquesta possibilitat encara no està tancada i els grups han de tornar a reunir-se després d'una trobada que han celebrat aquest dijous. D'aquesta manera, els ajuntaments podrien, per exemple, aplicar la taxa només en temporada alta.

Una altra de les propostes que s'estan negociant és que el text incloga una moratòria perquè els ajuntaments puguen demorar l'aplicació de la taxa fins que el sector turístic estiga recuperat, per la qual cosa no es preveu que es puga cobrar fins el 2024 com a mínim.

Els tres socis han apuntat aquesta setmana que s'estan succeint les reunions i que l'acord és qüestió de dies. La taxa turística de la Comunitat Valenciana, en cas d'aprovar-se, serà de caràcter municipal i voluntari, per la qual cosa cada consistori tindrà la possibilitat d'aplicar-la o no.

La taxa compta amb l'oposició de la patronal -tant del sector, com l'autonòmica-, que considera que no és el moment d'aplicar-la després de dos anys de pandèmia i enmig de la guerra d'Ucraïna.