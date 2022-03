Ucraïna.- Sánchez preveu que en pocs dies quasi 70.000 refugiats tinguen en Espanya l'estatus de protecció temporals

Així ho ha afirmat Sánchez en una compareixença als mitjans aquest dijous després de visitar el centre d'acolliment de refugiats en la Ciutat de la Llum, a Alacant, per a reconéixer les tasques de recepció, atenció i derivació de ciutadans ucraïnesos que fugen de la invasió del seu país.

El cap de l'Executiu ha mantingut una reunió amb els responsables del centre i també ha conegut l'espai de la Policia Nacional on les persones que arriben a les instal·lacions tramiten la seua documentació. Durant tot el recorregut ha estat acompanyat pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, i pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

"Les previsions que explicava el ministre és que en molt pocs dies aconseguim els 70.000 i efectivament estiguem en xifres elevades, proporcionals a la magnitud de la crisi humanitària que està patint Ucraïna i que està patint Europa", ha assegurat el president.

Sánchez ha assenyalat que aquestes persones "fugen de l'horror" i que l'única cosa que volen és "viure en pau, poder viure les seues vides i materialitzar les seues esperances", per la qual cosa espera que amb aquest "acolliment, recepció i solidaritat del poble espanyol la puguen trobar en el nostre país".

També ha fet al·lusió al fet que es tracta d'una guerra "costosa per a tots" en diversos àmbits, tant pel "alça dels preus", l'augment del "cost de la vida" i també amb el patiment del poble ucraïnés.

Per açò, ha recordat que el Govern d'Espanya va aprovar dimarts passat un Pla Nacional, per al qual demana el "major consens i la major de les unitats", que tracta de protegir la recuperació econòmica, la creació de l'ocupació registrada abans de la invasió de Putin a Ucraïna, i d'"esmorteir" eixes conseqüències en els col·lectius més vulnerables i sectors més afectats per la crisi.

A més, ha remarcat que és un pla que, des del punt de vista general i particular, "dona resposta a les diferents conseqüències que està patint Espanya a conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna".

EUROPA ES JUGA LA SEUA "FORTALESA"

Per a Sánchez, "no hem de ser ingenus" i sí "ser conscients" del que s'està jugant Europa és la seua "fortalesa" i, per tant, "el present i el futur d'un projecte polític, el de la Unió Europea, basat en la democràcia i en les llibertats, en els drets humans i en la justícia social".

"Hem de ser conscients que tota Europa ha d'eixir enfortida d'aquest embat en el qual ens ha ficat una persona, que és Vladímir Putin, i hem de ser tot el solidaris amb una societat com és la ucraïnesa que està defenent el que nosaltres representem, que és la democràcia, el respecte a la legalitat nacional i internacional, la convivència en pau la justícia i les llibertats, perquè d'açò va aquest conflicte".

En aquesta línia, ha apuntat que Espanya "aspira a fer un pas avant, a ser exemple d'acolliment d'eixos refugiats", per la qual cosa "estem disposats a ajudar amb tot el que estiga en la nostra mà perquè puguen trobar un present i un futur que volien en el seu moment per a Ucraïna, però que no van poder aconseguir per culpa d'una brutal agressió d'un autócrata com és Putin".

AGRAÏMENT

Sobre les instal·lacions, Sánchez ha agraït a tot l'equip del Ministeri de Migracions, així com a les ONG, especialment a Creu Roja que lidera l'atenció i recollida dels refugiats i ha enaltit la "extraordinària cooperació i col·laboració de les diferents administracions", com han sigut el Govern central, la Generalitat Valenciana i la Subdelegació de Govern, al costat de tots els departaments, el Col·legi d'Advocats i Policia Nacional.

"Ací, tenim la perspectiva d'aquesta dramàtica crisi humanitària que pateix Europa, i quina difícil es fa, després d'un mes, assimilar que Europa pateix una crisi humanitària que no hem vist des de la II Guerra Mundial", ha resolt.

Per la seua banda, Puig s'ha referit al centre com a un espai que "ens humanitza a tots, que ens retorna l'esperança a l'ésser humà" i ha agraït a tots els actors implicats el seu treball en cooperació "pensant en l'interés general i donant aquesta imatge positiva que té Espanya en el món en un moment tan difícil i tan complex". "Hui és un dia per a l'esperança i per a dir-los a aquestes persones que estan ací que els intentarem tractar de la millor manera possible", ha agregat.

1 D'ABRIL

En la seua intervenció davant els mitjans, tant Puig com Sánchez s'han referit a l'aniversari de la fi de la Guerra Civil espanyola l'1 d'abril de 1939. Sánchez s'ha referit a aquesta efemèride perquè "dona molt de sentit al que està fent la societat espanyola i ens retrotrau a èpoques passades que mai vam pensar que tornaríem a viure a Europa".

"Però, en efecte, nosaltres també vam ser un país d'exiliats per a fugir de la guerra, de la repressió i de l'horror; hui Espanya és això, és exemple de solidaritat, d'acolliment, de seguretat pau i d'horitzó; és un orgull que les institucions públiques estem representant la voluntat dels espanyols, de pau i de germanor amb un poble que està patint com nosaltres patim amb la guerra civil i la llarga nit de la dictadura", ha resolt.

Per la seua banda, Puig ha agregat que va ser "un dia fatídic en el qual ací, en el Port d'Alacant, molts espanyols van haver d'anar-se'n del seu país perquè els tiraven els qui van provocar una guerra i un colp d'estat. Nosaltres hem patit i hui és un dia per a demostrar que sabem entendre a aquells que pateixen".