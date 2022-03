Dos equips de l'EAMN UPV seleccionats per a la final del certamen Ecotrophelia Espanya 2022

La Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), organitzadora d'aquest esdeveniment, ha seleccionat als huit equips finalistes que participaran en els Premis Ecotrophelia Espanya 2022, entre els quals es troben els pertanyents a l'EAMN UPV.

Els equips finalistes defendran els seus projectes innovadors davant un jurat professional el pròxim 1 d'abril, en la Fundació Alicia. Aquest concurs, que compta amb el suport del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), premia el talent emprenedor i la capacitat innovadora de jóvens estudiants del sector a través de l'elaboració d'aliments i begudes disruptius.

Els equips Gentium i Llaurant de l'EAMN UPV presenten els projectes Ricese, que consisteix en un untable vegà elaborat amb arròs i fermentos làctics, i*Petalinas, un*snack*saludable elaborat a força de dacsa i pètals de flors.

L'equip Gentium, que presenta el producte Ricese, està format pels estudiants Blanca Soler, Mattia di Lucca i Inonut Adrián Badea de Ciència i Tecnologia dels Aliments de l'EAMN UPV; Cristina Millet de la Facultat de Belles Arts de la UPV i Santiago Morales, del Doble Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments i ADE.

L'equip Llaurant, inventor del producte Petalinas, està format pels i les estudiants de Ciència i Tecnologia dels Aliments de l'EAMN UPV, Julia Cerdá, Tania Doménech, Paula Gil de Pareja, Celia Gómez i Marc Manuel Sanjuan.

Els projectes que participen en Ecotrophelia Espanya es caracteritzen per incorporar un component disruptivo i innovador en alguna de les seues fases de producció -etiquetat, envasat, fabricació-, a més de ser distingibles per les seues propietats organolépticas, entre altres aspectes, com complir amb la legislació vigent o ser aptes per al consum humà.