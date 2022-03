La crisi energètica del sector ceràmic obliga Fira València a suspendre Cevisama

D'aquesta manera, Cevisama, que ja va haver d'ajornar la seua habitual cita de febrer a causa de la sisena onada de la pandèmia provocada per la Covid-19, posposa ara l'edició de juny per la "crítica situació que travessa el seu pilar expositiu, la indústria ceràmica, que s'enfronta a un escenari de gran incertesa i conseqüències impredictibles després de la invasió russa d'Ucraïna".

Fira València subratlla que la guerra ha "empitjorat" la crisi energètica que venen patint les empreses ceràmiques des de mitjan any passat i ha provocat una escalada "insostenible" dels preus del gas. El sector, una indústria gasintesiva, s'enfronta a parades de producció i ajustos laborals en forma de regulacions temporals d'ocupació (ERTO).

En aquesta línia assenyala que al "inassumible" cost energètic, se sumen altres factors que compliquen encara més la crisi sectorial: els problemes de proveïment d'argiles -la majoria procedien d'Ucraïna- i l'encariment generalitzat d'altres matèries primeres, així com dels costos logístics.

La indústria ceràmica, a més, ha perdut el mercat rus, que va ocupar el lloc desé segon entre les principals destinacions de la ceràmica espanyola l'any passat. En aquest context, i malgrat que la demanda estava responent de forma molt positiva", amb un prerregistro de visitants un 25% superior al d'anteriors edicions-, l'aparador comercial "ha anat perdent força fins al punt de no ser prou atractiu com per a celebrar la fira".

"EMERGÈNCIA SOBREVINGUDA"

"Lamentem els problemes que aquest nou ajornament puga causar, però estem parlant d'una situació d'emergència i sobrevinguda que no ens permet organitzar el gran retrobament que tant anhelem. No podem celebrar una Cevisama de mínims. I no podem, ni volem, defraudar als visitants professionals que rebem cada any de tot el món", ha assegurat Carmen Álvarez, directora de Cevisama.

Així les coses, el comité organitzador ha aprovat celebrar la següent edició de Cevisama del 27 de febrer al 3 de març de 2023, amb el que tornarà d'aquesta forma al seu tram tradicional del calendari, en el primer trimestre de l'any, com a primera fira comercial de l'exercici i "moment idoni per a presentar novetats".

Fira València s'ha compromès, amb el suport de la Conselleria d'Economia, a realitzar un esforç inversor per a la pròxima edició amb un objectiu doble: d'una banda, donar un salt qualitatiu en l'oferta i els continguts i, per un altre, garantir l'assistència a Cevisama 2023 de totes les firmes referents en el poder de compra i prescripció nacional i internacional.