Gómez destaca que "l'acord històric" de Sánchez en la UE "permetrà estabilitzar la inflació"

Gómez, en declaracions als mitjans abans del ple municipal, ha recalcat sobre aquest tema: "Amb una veu ferma ha aconseguit un canvi d'opinió en tots els líders europeus i ha aconseguit que Espanya, per fi, tinga el seu propi marc regulatori dels preus. En eixe sentit, ha incidit que açò és el que "realment ens ajudarà a controlar els preus"

A més, ha assegurat que des del local es poden engegar mesures "importants" per a ajudar a controlar el marc energètic. Així, ha donat la benvinguda a totes les propostes que es plantegen des del local i ha exposat a manera d'exemple la bonificació de l'IBI que ha aprovat la regidoria d'Hisenda sobre la instal·lació de plaques solars o les accions que es poden dur a terme des de l'Oficina del Canvi Climàtic que ens permeten, des del punt de vista ciutadà, apostar per les energies renovables per a les nostres llars.

Referent a açò, ha recordat que els edificis d'Aumsa compten amb certificació energètica sostenible. Així, ha ressaltat que les noves edificacions són "de consum energètic quasi nul i compten amb qualificació energètica A".

Igualment, compten amb certificació BREEAM, que avalua impactes en deu categories -gestió, salut i benestar, energia, transport, aigua, materials, residus, ús ecològic del sòl, contaminació i innovació- per a una construcció més sostenible, tant en fase de disseny com en fases d'execució i manteniment. A més, s'ha incorporat en el seu disseny la perspectiva de gènere.