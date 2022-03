Sanitat licitarà en breu un concurs de transport que augmentarà en 61 les ambulàncies no assistides i en 7 les de SVB

En concret, Barceló ha destacat que aquesta licitació permetrà l'augment del nombre d'ambulàncies no assistides destinades al transport urgent i no urgent (61 noves ambulàncies), així com l'augment de les ambulàncies de Suport Vital Bàsic (set més) i l'ampliació dels horaris en altres sis d'aquestes unitats, que també es produirà en altres set ambulàncies de Suport Vital Avançat (SAMU) a les 24 hores.

Segons la consellera, el nou contracte suposarà una millora tant en l'atenció als ciutadans com per als treballadores i treballadors del servici. Barceló ha oferit dades de l'activitat dels servicis de transport no urgent, que han realitzat un total de 1.300.000 actuacions a l'any, així com de l'activitat dels servicis d'assistència a urgències i emergències, amb un total de 280.000 servicis anuals, ha informat el seu departament.

Així mateix, ha assenyalat que al gener de 2021 van augmentar les unitats dels recursos mòbils del Servici d'Emergències Sanitàries en dos noves unitats SAMU amb bases logístiques a Massamagrell i en l'Hospital La Fe de València, i es va ampliar l'horari d'atenció de la unitat SAMU amb base en l'hospital de la Vila-Joiosa.

Barceló ha detallat que l'augment de recursos també s'ha dut a terme en unitats de Suport Vital Bàsic amb l'ampliació d'horari a 24 hores en les unitats amb base en les poblacions de Carcaixent, Xelva, València i el Pilar de la Foradada, així com una unitat nova amb base logística a Teulada.