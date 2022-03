El músic i performer David Orrico ofereix un concert de plantes en Espai LaGranja

'¿Por qué cantan las plantas?' forma part de 'Seminaris_22', un cicle de tallers formatius impartits per creadors d'arts vives, realitzat en col·laboració amb Graners de Creació.

El col·lectiu Nerval, que lidera David Orrico, ofereix aquesta activitat escènica-sonora en la qual qüestiona conceptes habituals de concert, performance i obra escènica, explorant les possibilitats comunicatives que tenen les plantes, explica el centre cultural en un comunicat.

Amb una tècnica poc comuna, l'artista utilitza les plantes com a instruments, un procés que duu a terme gràcies a un dispositiu que pren el pols generat per les mateixes, produint "dades musicals".

"Jo coneixia alguns experiments sonors amb plantes i em va paréixer un bon moment per a intentar acostar-me a les plantes a través de la tecnologia i la música i preguntar-nos perquè no anar de la mà amb la naturalesa en lloc de basar el nostre model socioeconòmic en l'inert", apunta David Orrico.

'¿Por qué cantan las plantas?' és "tota una declaració de principis", ja que el taller planteja la possibilitat d'unir naturalesa i tecnologia en un dispositiu escènic on les plantes activen tot el que succeeix en l'escena. Les plantes reaccionen en l'intercanvi amb els performers

"Lluny de rebutjar la tecnologia de l'era digital, ens preguntem si potser aquests avanços poden ajudar-nos a acostar-nos de nou al natural, a comprendre-ho de manera profunda i refer un nexe amb la naturalesa", assenyala Orrico.

EXPERIMENTACIÓ

"A través de l'experimentació i la pràctica artística volem reflexionar sobre la importància de la responsabilitat social dels creadors i creadores i el paper de l'educació artística en la construcció d'una ètica ecològica", afirma, per la seua banda, el director artístic d'Espai LaGranja, Guillermo Arazo.

En el taller que es realitza en Espai LaGranja, els assistents han de portar les seues plantes favorites amb les quals realitzar música. Aquests participants, tant humans com a vegetals, saltaran a escena el pròxim 14 d'abril en el Teatre Musical de València, amb el muntatge 'Meme', la continuació d'Antes todo esto era campo'.

Nerval sorgeix com un duo de post-pop-rock en la cerca de punts de connexió entre la música tradicional clàssica, amb el pop i el rock. En 2018, es redefineix com un col·lectiu de persones mediat per David Orrico, que col·laboren en la creació de propostes d'arts vives mitjançant tallers d'investigació i projectes site-specific. Partint de les arts híbrides o vives com un mig d'autoconeixement, reflexió, anàlisi, crítica i expressió en una societat sana.