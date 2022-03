El deute de la Comunitat Valenciana se situa en 53.820 milions al tancament de 2021, 650 d'ells pel fons React

Amb eixos 650 milions menys, el deute registra en 2021 un increment del 4,65 per cent (2.363 milions), en els mateixos termes que el creixement de 2020, quan va pujar en 2.367 milions d'euros, ha indicat el departament que dirigeix Vicent Soler.

Segons ha subratllat la Conselleria d'Hisenda, el Govern ha avançat a les autonomies que ho van sol·licitar a través del FLA els fons europeus del React fins que la UE els ingresse. Per tant, aquesta quantitat, 650 milions en el cas de la Comunitat Valenciana, "deixarà de comptabilitzar com a deute quan la UE certifique els recursos de les actuacions finançades amb React, ja que tenim el dret reconegut de despesa React per valor de 1.254 milions d'euros".

A la vista de les dades de deute, Vicent Soler ha manifestat que "fins que disposem d'un nou sistema de finançament, el Consell estarà legitimat per a invertir els recursos que siguen necessaris a garantir uns servicis bàsics de qualitat, un Estat del Benestar sòlid i un gasto social per habitant similar al de la mitjana espanyola, amb el consegüent increment de deute que açò implica".

En aquesta línia, ha apuntat que "encara que l'increment de deute no és desitjable, l'obsessió legítima d'aquest Govern és no discriminar cinc milions de valencians". El conseller ha recalcat que les últimes anàlisis de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) evidencien que, almenys, el 73,6% del deute es deu a l'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana.

"Si es descomptara aquest efecte, el deute de l'administració valenciana se situaria entorn dels 13.500 milions", ha insistit Soler, qui ha reclamat "urgentment" l'aprovació d'un nou model de finançament, però també "una solució al problema del deute històric, tal com va reconéixer la ministra d'Hisenda en el Congrés dels Diputats".

Soler ha posat l'accent que si la Comunitat Valenciana no haguera estat infrafinançada, "el deute se situaria en el 12% del nostre PIB en lloc d'en el 47,8%. Per açò quan la societat valenciana reclama de forma unànime un nou model, estem legitimats per la força que oferixen dades, que són irrefutables".