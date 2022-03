La Comunitat Valenciana garantirà l'optativa de Filosofia en l'ESO

"A la Comunitat Valenciana adoptem el compromís amb l'Associació de professorat de Filosofia que garantiríem l'optativa en l'ESO i així serà", han confirmat a Europa Press fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà.

Les mateixes fonts recorden que amb la reforma la Filosofia serà obligatòria en primer i segon curs de Batxillerat, tal com l'administració educativa valenciana ja va fer en l'anterior currículum.

Des del col·lectiu de docents, el professor Ángel Vallejo assenyala que han mantingut una reunió amb la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació de la Generalitat Valenciana, Reis Gallego, en la qual se'ls ha assegurat que la Conselleria "complirà amb la seua paraula, que també va comprometre el conseller Marzà". "Això els honra i cal reconéixer la seua implicació i esforç", assenyala el docent en xarxes.

Vallejo apunta que, "en general, pareix que se'n compliran" les expectatives del col·lectiu i s'atendran les seues peticions "a falta de concretar detalls". "No hi haurà assignatures d'una sola hora", agrega.

CRÍTIQUES D'ENTITATS AL REIAL DECRET

El tractament que la Filosofia rep en el Reial decret del Govern pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) ha provocat les crítiques d'entitats com la Plataforma en Defensa de la Filosofia, que considera que la normativa "dona 'la punta' a la desaparició de les matèries adscrites a la Filosofia en Secundària Obligatòria".

El catedràtic de Filosofia del Dret i senador socialista per València Javier de Lucas manifesta que és veritat que en Batxillerat hi haurà dos assignatures de Filosofia, però, al seu juí, "no és menys cert i veritat que a l'Ensenyament Secundari Obligatori no s'ensenyarà filosofia".

Per la seua banda, la ministra d'Educació, Pilar Alegria, sosté que fins ara la Filosofia era una matèria optativa en l'ESO i que ara pot seguir sent-ho perquè les comunitats autònomes que ho consideren la seguiran oferint.

Alegria afig que també s'ha recuperat l'obligatorietat de la Filosofia en 1º i en 2º de Batxillerat, "arran de l'aprovació la llei educativa i els decrets de l'ESO". A més, es recupera l'assignatura d'Educació en Valors Cívics i Ètics, "que se'n va a estudiar obligatòriament en 5º o 6º de Primària, i també en 3º o 4º de l'ESO".