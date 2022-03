UGT PV alerta del risc que els xicotets municipis es queden fora dels processos per a reduir la temporalitat

Segons ha assenyalat el sindicat en un comunicat, la Llei 20/21 de mesures per a l'estabilització de l'ocupació, una norma que el seu objectiu principal és reduir la temporalitat en el sector públic, marca l'1 de juny com a data en el qual les administracions públiques, incloses les locals, han d'oferir les places de temporals que estan actualment ocupades. Els processos selectius hauran de finalitzar abans de 31 de desembre de 2024.

"Açò implica que abans d'aquesta data, els ajuntaments han d'haver identificat en les seues plantilles quines places estan afectades i han d'oferir-se, segons les diferents modalitats marcades per la llei", apunta UGT Serveis Públics PV, que afig que els municipis de major població han començat ja a treballar en aquest diagnòstic, però ha detectat que els municipis més xicotets i amb menys recursos "encara no ho han fet".

D'ací la "preocupació" del sindicat sobre el procés d'estabilització en el conjunt de les administracions locals i en, en concret, que aquest s'execute en els terminis marcats. Per a impulsar aquests processos i facilitar els tràmits en els ajuntaments, el sindicat ha iniciat una ronda de contactes amb agents claus.

Així, UGT Serveis Públics ja ha mantingut reunions amb el Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local (Cosital) en les quals ha abordat aspectes relacionats amb la identificació de places, així com les fórmules de baremar el concurs en les convocatòries de cada ajuntament.

A més, el sindicat es reuneix aquest dijous amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a abordar el problema de la temporalitat. L'organització recordes que aquesta mesures són "claus" per a solucionar els problemes que afecten a les plantilles municipals i on, igual que ocorre a l'àmbit autonòmic, la temporalitat "és un problema majúscul, per la qual cosa l'administració local no pot perdre aquest tren".

A més, des d'UGT SP s'ha recordat la importància d'incloure en els processos aquelles places de servicis que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local va determinar com a "impròpies", però que en el marc de la Comunitat Valenciana seguixen gestionant les administracions locals.