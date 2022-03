L'AECC València adverteix que 681.000 valencians en edat de risc no participen en el garbellat de càncer colorectal

"Perquè el programa de garbellat de càncer colorectal siga efectiu en la població de risc és necessari que l'adhesió siga superior al 65%", ha alertat l'entitat en un comunicat.

Des de l'associació es posa el focus en la realització del Test de Sang Oculta en Femta, "un test que incrementa significativament les possibilitats de supervivència: el càncer de còlon podria curar-se en el 90% dels casos si es detecta a temps", ha explicat el doctor Antonio Llombart, vicepresident de l'Associació Espanyola Contra el Càncer València.

Cada any, a la Comunitat Valenciana es detecten 4.361 nous casos de càncer de còlon, que és el tumor més freqüent, per damunt del càncer de mama o el de pròstata. En 2021, 1.627 persones han mort a causa d'aquest tipus de càncer, el més mortal per darrere del de pulmó en l'autonomia.

"El càncer colorectal s'inicia en la majoria dels casos en forma de xicotetes proliferacions poliposes benignes, úniques o múltiples, que poden ser detectades i extirpades per colonoscopia evitant la seua transformació maligna. Per açò, la detecció precoç d'aquestes lesions és fonamental. A més, en el càncer colorrectal ja establit, observem diferències molt importants en la supervivència mitjana a cinc anys depenent de l'estadi del diagnòstic, passant d'un 90% en estadi A (inicial) a menys d'un 8% en estadi D (avançat amb metàstasi)", afig l'especialista.

A la supervivència cal afegir un altre tipus de repercussió associada al diagnòstic precoç de la malaltia. Segons l'informe 'L'impacte econòmic i social del càncer a Espanya' de l'associació, la detecció precoç de càncers com el de còlon i mama suposaria un estalvi de 1.000 milions d'euros sobre els costos del càncer.

De fet, a mesura que els tumors evolucionen cap a estadis més avançats, els gastos augmenten tant per a les famílies com per al sistema sanitari. En el cas del càncer de còlon, el document reflecteix que el cost en fase localitzada és de 48.200 euros per pacient, però quan el tumor es troba en una etapa més metastàsica la partida es multiplica per tres (146.340 euros).

"Aquest cost pot ser inassumible per a les llars en una situació d'extrema vulnerabilitat, una situació cada vegada més freqüent entre els valencians amb càncer a causa de la crisi socioeconòmica que estem vivint. Recordem que les famílies amb càncer assumixen quasi la mitat dels costos que suposa la malaltia", assegura el vicepresident de l'Associació.

CAMPANYA 'EL OTRO TEST'

Per a recordar la importància d'adherir-se al programa i realitzar-se la prova, l'Associació ha llançat una campanya de conscienciació sota el nom 'El Otro Test':