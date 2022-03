"Oleada de rabos": el lapsus del presentador de la Televisión Canaria desata las risas de todo el plató

El directo, a veces, juega una mala pasada. David Perdomo, periodista de la Televisión Canaria, puede dar fe de ello. Él es uno de los protagonistas de las últimas horas en las redes sociales por haberse hecho viral tras un lapsus en pleno directo.

"Con esta oleada de rabos...", soltó el martes el presentador de Buenas Tardes Canarias (BTC), justo cuando iba a exponer un robo con arma blanca cometido en Santa Cruz de Tenerife.

"De robos con violencia", corrigió rápidamente Perdomo, pero ya era tarde, porque su error ya había desencadenado las risas de sus compañeros de mesa. "Se me ha ido la lengua. Nadie se había dado cuenta", argumentó, para quitarle hierro al asunto y sin perder el humor.

Un error que, obviamente, se ha hecho viral en las redes sociales y al que ha hecho alusión el propio presentador en ellas.

"Como ya me han escrito hasta desde fuera de Canarias con una 'oleada' de reacciones por mi lapsus, dejo esto por aquí también. Por cierto, no me gusta hablar de sucesos", ha escrito Perdomo, que ha publicado el vídeo de su lapsus ante el aplauso unánime de los internautas por tomarse tan bien un propio fallo.