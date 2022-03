Ucrania denuncia la acumulación de tropas rusas en el Donbás y desconfía de las promesas de Rusia en Kiev

Que la conquista del Donbás es el gran objetivo de Rusia es algo que no sorprende a nadie. El reconocimiento de Putin de las autoproclamadas republicas de Donetsk Y Lugansk fue el anuncio que abrió el camino a invadir Ucrania. En este sentido, el pasado viernes el Ejército ruso ya advirtió de que se centraría en esa región y en la ronda de negociaciones de este marte en Estambul acordaron una reducción de la actividad militar en Kiev y Chernígov. No obstante, el propio Zelenski ha reconocido no creer "en nadie", tras haberse vivido bombardeos en estas dos localidades, y denuncia la "acumulación de tropas rusas" para lanzar nuevos ataques en el Donbás.

"Sobre la supuesta reducción de la actividad de los ocupantes en estas direcciones. Sabemos que esto no es una diversión, sino las consecuencias del exilio. Consecuencias del trabajo de nuestros defensores. Pero también vemos que al mismo tiempo hay una acumulación de tropas rusas para nuevos ataques en el Donbás. Y nos estamos preparando para esto", afirmó Zelenski.

El mandatario añadió que "no creemos en nadie, en ninguna hermosa construcción verbal. Hay una situación real en el campo de batalla. Y ahora, esto es lo más importante. No regalaremos nada. Y lucharemos por cada metro de nuestra tierra". Sobre el proceso de negociación en curso, dijo que "siguen siendo palabras. Hasta ahora no hay detalles".

Además, Zelenski ha pedido a sus embajadores que pidan más armas y sanciones contra Rusia: "Si queremos luchar juntos por la libertad, entonces se lo pedimos a nuestros socios... Y si realmente luchamos juntos por la libertad y la protección de las democracias, entonces tenemos derecho a exigir ayuda en este momento difícil. Tanques, aviones, sistemas de artillería... La libertad no debe estar armada peor que la tiranía".

Escepticismo ante la "reducción" de la actividad militar en Kiev

No solo Zelenski se muestra escéptico, sino que las inteligencias de dos aliados ucranianos apuntan en la misma dirección. El Pentágono afirmó este miércoles que Rusia ha "reubicado" en las últimas 24 horas menos del 20 % de sus efectivos que están cerca de Kiev y reiteró que no se trata de una retirada.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que algunos de esos efectivos han sido trasladados a Bielorrusia, sin ofrecer cifras en concreto. Pese a ello, Kirby señaló que "si los rusos son realmente serios sobre rebajar la tensión, que es lo que están afirmando, deberían mandar a sus soldados a casa". "Y eso no es lo que estamos viendo", indicó.

También el último parte de inteligencia del Reino Unido reconoce que las fuerzas rusas siguen ocupando posiciones al este y al oeste de Kiev, a pesar de la retirada de un número limitado de unidades. Según esa información de inteligencia, es probable que se produzcan intensos combates en los suburbios de esa ciudad en los próximos días.

Durante las negociaciones de este martes en Turquía, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, explicó que la decisión de reducir la actividad en estas zonas buscaba "aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones con el objetivo final de firmar un acuerdo" con las autoridades ucranianas. No obstante, la delegación rusa reconocido que esta "reducción" no significaba un alto el fuego.

¿Un referéndum de autodeterminación en Jérson?

Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles que Rusia ha comenzado los preparativos para organizar un referéndum en la región de Jersón, en la que viven cerca de 280.000 personas y fue tomada por los rusos el pasado 2 de marzo.

"Para controlar los territorios temporalmente ocupados del sur de Ucrania, el enemigo está tratando de crear administraciones militares y civiles y ha comenzado los preparativos para un referéndum sobre una entidad cuasi estatal en la región de Jersón, la llamada "República Popular de Jersón", han asegurado en su informe vespertino.

La idea de crear otro estado independiente reconocido por Rusia como Donetsk o Luganks es algo que hasta ahora no era más que una posibilidad. De llevarse a cabo esta decisión se crearía una nueva región satélite de Rusia contigua a Crimea (ya anexionada por la Federación rusa).

Además, estas regiones autoproclamadas independientes no es descartable que en un futuro acaben siendo parte de Rusia. Esta semana el líder de Luganks ya ha confirmado que en un futuro se podría realizar un referéndum de adhesión a la Federación rusa y no descarta que se llegue a producir.

Mariúpol en el punto de mira y ataques en el resto del país

En la madrugada de este jueves, Rusia anunció su intención de declarar un alto el fuego en la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol a Zaporiyia para evacuar a civiles a través de corredores humanitarios a partir de las 10.00 horas (hora local).

Rusia ha precisado que la carretera que conecta Berdyansk y Mariúpol es regularmente objeto de fuego por parte de los militares ucranianos y los batallones nacionalistas. En estas semanas ambos bandos bandos se han acusado de evitar la salida de civiles.

El Gobierno ucraniano ha informado del envío de 45 autobuses a Mariúpol tras recibir la confirmación del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia mantiene su disposición a permitir un corredor humanitario.

Las autoridades ucranianas han precisado que 28 autobuses debían recibir el permiso para pasar por el punto de control ruso en la ciudad de Vasilievka y que 17 más habían salido de la ciudad de Zaporiyia. "Haremos todo lo posible para que los autobuses entren hoy en Mariúpol y recojan a las personas que todavía no han podido salir de la ciudad", agregó, citada por la agencia ucraniana Unian.

Por otro lado, la ciudad de Járkov continúa siendo bombardeada. Las tropas rusas han "llevado a cabo movimiento de unidades de artillería" en la ciudad de Izium. En la región de Donetsk, "los principales esfuerzos siguieron centrándose en tomar el control de los asentamientos de Popasna, Rubizhne, así como la captura de la ciudad de Mariúpol".

En este sentido, las Fuerzas Armadas ucranianas han indicado que las tropas rusas "no han tenido éxito" en las operaciones de asalto en las áreas de Popasna, Rubizhne, Novobahmutivka, Marinka y Zolota Niva. "Se espera que los intentos de lanzar una ofensiva en las direcciones de Kramatorsk y Pokrovsk, así como para concentrar los esfuerzos en la dirección de Svitlodarsk", han agregado.

El número de muertos en el ataque ruso de este martes contra la sede de la administración regional de la ciudad ucraniana de Mikolaiv, en el sur del país, asciende a 16, según informó la agencia Interfax-Ukraine.

Como resultado del ataque, que se produjo a primera hora de la mañana del martes, la parte central del edificio, de nueve pisos de altura, se derrumbó, dejando un enorme agujero en su estructura. El ataque causó además unos cuarenta heridos, según la presidenta del Consejo Regional de Mikolaiv, Hanna Zamaziyeva, que están siendo tratados en centros hospitalarios y entre los que no se cuentan niños, indicó.

Además, las tropas rusas han destruido el 15% de las casas de Jarkov, en el noreste de Ucrania, según ha denunciado su alcalde, Ihor Terkehov, durante un maratón televisivo del que ha informado la agencia ucraniana Ukrinform

Regresan las negociaciones telemáticas

En el aspecto diplomático, tras la ronda presencial de este martes, las negociaciones volverán a ser telemáticas. Los equipos negociadores de Ucrania y Rusia retomarán las conversaciones este viernes uno de abril.

"Durante las conversaciones en Turquía, nosotros dijimos que es necesaria una reunión entre los líderes de los dos países. La delegación rusa respondió que para ello, es preciso un borrador de acuerdo más coherente", indicó la delegación ucraniana.

"Lo que resolvamos en una semana dependerá de los participantes en el proceso de negociación. Y esperamos que los presidentes de ambos países se reúnan próximamente", insistieron.

De las peticiones rusas para acabar con el conflicto hay una que parece ya encaminada. Ucrania ha accedido a no ser parte de la OTAN y convertirse en un Estado neutral y Rusia podría estar dispuesta a que Ucrania entrara en la Unión Europea. Por otro lado, los aspectos territoriales parecen mas complicados de negociar, ya que Ucrania ha acecido a hablar sobre Crimea en unas rondas bilaterales que se podrían prolongar los próximos 15 años, pero Rusia afirma que ese territorio es tan ruso como Moscú y no parece dispuesta a hablarlo.

Así mismo, la cuestión de las independencias de Donetsk y Lugansk no se ha abordado todavía y Ucrania asegura que será algo que negociarían Zelenski y Putin en persona.

A ello hay que sumarle que cualquier pacto entre ambos países tendría que ser ratificado mediante un referéndum, lo que por el momento parece complicado por la situación del país, donde hay territorios ocupados por Rusia. Las presiones internas a Zelenski también son otra cuestión a tener en cuenta.

El aspecto diplomático sigue alejado y los combates continúan una día más. La guerra en Ucrania no parece tener una inmediata resolución.