Dani Mateo se queda "por primera vez" sin palabras en pleno directo: "No puedo dejar de mirarte los pechos"

Este miércoles, ocurrió una divertida anécdota que sacó la risa de Dani Mateo y el resto de colaboradores. Una broma interna que deja claro que, al menos, hace bastante frío en el plató de Zapeando.

Después de analizar los mejores momentos del último programa de El conquistador, Miki Nadal bromeaba en pleno directo ante Mateo y Cristina Pedroche: "Es fastidiado todo lo que pasa en ese programa porque son pruebas muy duras, pero me gustaría verlos aquí con el frío que hace en el plató".

Un comentario que provocó las risas de todos sus compañeros, seguramente porque estaban de acuerdo con su compañero.

Entonces, la cámara enfocó a Dani, que no era capaz de articular palabra. "¡Es la primera vez que Dani Mateo se queda sin palabras!", afirmaba Pedroche, muerta de la risa.

Pero, ¿por qué? El propio Mateo lo explicaba: "Es que me he callado porque por eso no puedo dejar de mirarte los pechos", dijo el catalán mirando a Miki Nadal. "¿Qué tienes ahí, dos percheros? Por el amor de Dios", remató Mateo, ante las carcajadas del resto de integrantes del equipo.

"Es que hace mucho frío. Tenemos que hablar con dirección, porque así no se puede estar", explicó el presentador.