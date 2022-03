Kiko Matamoros se despide "para siempre" de un hábito poco saludable antes de irse a 'Supervivientes'

Supervivientes calienta motores y pronto dará a conocer a su lista de concursantes para la edición de 2022 que está a punto de comenzar. Celebrities que se embarcarán próximamente en la aventura más extrema de la televisión y entre los que se han barajado mucho nombres.

Uno de ellos, prácticamente confirmado, aunque no oficial, es el de Kiko Matamoros. El colaborador ha dicho sí este año (con veto incluido a su ex, Makoke) y, de paso, ha puesto todo el empeño en dejar atrás los malos hábitos de cara a una buena preparación para el concurso.

Todavía de vacaciones junto a Marta López Álamo en las Maldivas, el colaborador de televisión ha decidido cortar por lo sano con un vicio que lleva tiempo arrastrando. "Despidiéndome del tabaco para siempre", asegura firmemente Matamoros.

Sin su ex

Después de las últimas noticias sobre las dificultades económicas de Makoke, por las que querría participar en Supervivientes y así aliviarlas en gran medida, se conoció también el posible veto de su ex, Kiko Matamoros, para que ella no participe en la próxima edición del reality extremo.

Rumores que este miércoles confirmó el propio colaborador, que aseguró que su estrategia ha sido bajarse el caché.

Durante las negociaciones para acudir al concurso de Honduras, puso la condición de que ella no fuera al mismo: "He bajado mi caché para que no vaya ella", dijo en Sálvame.