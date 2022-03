Ana Milán, en 'Las tres puertas': "No hay que ponerle límites al humor, sino a la sensibilidad y a la violencia"

La reacción de Will Smith al chiste de Chris Rock en la gala de los Oscar sobre Jada, su mujer, sigue trayendo cola. Esta vez ha sido Ana Milán quien ha opinado al respecto, y lo ha hecho en un tono distinto al que utilizó en sus redes al comentar la surrealista escena.

La actriz fue una de las invitadas en la última entrega de Las tres puertas, programa presentado por María Casado. "Me vuelve loca la gente que me hace reír y pensar", dijo la comunicadora sobre su invitada. Además de hablar de la salud mental y de lo importante que era para ella tener ratos a solas en los que conocerse más a sí misma, Milán dijo que creía que no de debería de poner límites al humor.

"El chiste fácil sobre lo físico no me parece fácil, a mí me costaría hacerlo. Qué horror hacer un chiste del físico de alguien", comenzó. Además, dejó claro que nunca estará a favor ni de la violencia verbal del humorista ni de la física del actor. Incidió también en que los cómicos, cuando hacen una broma y esta resulta molesta, deberían pedir disculpas.

"Si me haces una broma y ves que no me río, recula. No te puedes reír de alguien que está enfermo; tampoco levantarte y darle un bofetón a nadie, porque entonces, pierdes. Me hubiera gustado mucho más que Jada se levantara y le dijera: ‘disculpe, no se puede reír usted de que yo haya perdido el pelo’. Es un tema especialmente doloroso", reflexionó la actriz, sumándose a muchas opiniones que lamentaron que Smith monopolizara la atención y la respuesta al chiste.

Milán aprovechó para comentar que, a su juicio, el pelo era muy importante para las mujeres, y que era por eso que el tema de la alopecia de la actriz era tan sensible. Es por ello que, a su juicio, el límite se le debe poner tanto a la violencia como a la sensibilidad, y no al humor.

"Si en este momento le preguntamos a todas las mujeres de este plató si han besado a un calvo, probablemente muchas digan que sí, y si preguntamos a los hombres si han besado a alguna mujer calva, seguramente ninguno. Es un tema aún peor si además pones en evidencia a esa mujer", ilustró.