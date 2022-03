El actor estadounidense vuelve a la televisión protagonizando un papel en la serie The Old Man. Y Jeff Bridges lo hace con las pilas cargadas tras haber superado la batalla contra el cáncer.

En octubre de 2020 fue diagnosticado de un linfoma que le ha acompañado durante un año, ya que en septiembre de 2021 pudo dar la buena noticia de que se había recuperado.

Asimismo, el intérprete de 72 años ha comenzado la promoción de la serie y, en sus primeras apariciones mediáticas, da las gracias a sus compañeros y a la productora por haberle facilitado el regreso al trabajo.

"En lo que a mí respecta, Fox y todo el equipo fueron muy considerados conmigo y me dieron todo el tiempo y el apoyo que necesitaba para curarme. Los protocolos de entonces, recordemos que todavía estábamos en el periodo Covid, me hicieron sentirme muy seguro, con muchas ganas de ponerme a trabajar y divertirme con ello", comentó Bridges a TheWrap. "Me siento fantástico".