Climent advoca per una cultura empresarial que sume dades no financeres per a equilibrar el benefici econòmic i social

En aquest sentit, ha explicat que "és fonamental conscienciar i estimular als agents econòmics i a les pimes valencianes perquè emprenguen aquest camí, de manera que vaja calant que entendre l'economia a través de principis i valors, i buscar l'equilibri entre el benefici econòmic el benefici social, no només és més positiu per a la societat, sinó també per a les pròpies empreses".

Climent ha realitzat aquestes declaracions en la inauguració de les primeres Jornades de Primavera en Economia Sostenible sobre 'Informació no financera i memòries de sostenibilitat en empreses: importància i contribució a la sostenibilitat a la sostenibilitat econòmica', organitzades des de la Càtedra d'Economia del Ben Comú i l'àrea de Sostenibilitat de la Universitat de València i la pròpia Direcció general d'Economia Sostenible de la conselleria.

Aquestes jornades se celebren del 30 de març i el 6 d'abril, en horari de 17 a 19:30 hores, i amb possibilitat de seguir-les de forma telemàtica en el Jardí Botànic de la Universitat de València. Formen part del programa d'activitats per a 2022 de la Càtedra d'Economia del Ben Comú, i ajuden a reforçar la rellevància de les ajudes en matèria de foment de l'economia sostenible.

Aquesta línia d'ajudes té entre els seus objectius, el foment, la difusió i estudi de la informació no financera com a instrument clau per a contribuir a la millora de l'economia valenciana, i en particular amb l'ajuda a les PIMES perquè realitzen memòries de sostenibilitat.

En el període 2017-2021 la conselleria ha convocat ajudes per valor de més de 2,1 milions d'euros destinats a pimes, universitats, associacions i entitats sense ànim de lucre per a promocionar l'Economia Sostenible. En 2022, ha incrementat un 57 per cent el pressupost respecte a l'any anterior, destinant 1,1 milions a aquestes ajudes, en les quals, com a novetat, també podran optar els pactes i acords territorials per a la creació d'ocupació.