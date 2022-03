Educació i sindicats constitueixen un grup de treball sobre les plantilles docents d'Infantil i Primària

Segons informa el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), en la reunió, la Conselleria "no ha fet una proposta de noves plantilles, sinó que ha demanat aportacions dels sindicats per a començar a redactar el nou orde de plantilles".

STEPV assegura que porta mesos treballant amb els centres educatius les plantilles d'infantil i primària i ha presentat "nombroses" propostes.

Aquest sindicat va dur a terme una enquesta en els centres just abans del confinament al març de 2020 en la qual es preguntava explícitament per les necessitats de plantilla docent en els centres. Fruit d'aquesta enquesta s'han basat una part de les propostes sobre plantilles que hem presentat.

En termes generals, el sindicat ha reclamat la recuperació del tutor per aula, "retallada que va fer el PP en les plantilles actuals", incorporar el professorat provinent del Pla d'Actuació de Millora (PAM), incrementar el professorat d'anglés perquè es faça càrrec de l'aplicació del plurilingüisme en la part de llengua estrangera i evitar que recaiga en la resta de professorat, incrementar el nombre de docents de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per a aplicar la normativa d'inclusió educativa i l'atenció a l'alumnat amb necessitats.

També que es tinga en consideració els centres incomplets, els singulars, els centres rurals i els d'educació especial, entre altres qüestions.

"LIMITACIONS PRESSUPOSTÀRIES"

D'altra banda, STEPV ha recalcat que les plantilles docents són "un document molt important per al correcte funcionament dels centres i que les limitacions pressupostàries d'un curs concret no poden hipotecar-les".

Per açò, ha proposat que s'estudie una implantació progressiva d'unes plantilles que "realment donen compte de les necessitats dels centres en lloc de publicar una normativa de plantilles pensant en els pressupostos per a un curs concret que, després, impedisca en els centres portar avant la seua activitat amb el personal que precisa".

La normativa de plantilles no es negocia cada any i, per tant, és millor treballar "amb una mirada àmplia que permeta aconseguir les plantilles de professorat estructural en un termini raonable", sostenen.

En breu, el sindicat convocarà assemblees per a tractar aquestes qüestions.