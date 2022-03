Sánchez se enroca pidiendo una unidad sin concesiones que la oposición rechaza

Pedro Sánchez vive su particular día de la marmota. Otra vez se ha presentado el presidente un miércoles en el Congreso para explicar un decreto que pretende aprobar tal y como está ante una oposición -formada por PP, Vox y Cs- que le pide cambiar el rumbo y unos socios parlamentarios, que optan por ir más allá. Pasó con la reforma laboral y ha sucedido de nuevo con el plan de choque contra las consecuencias que ya está sufriendo España por la guerra -"injusta e injustificada", como repite el jefe del Ejecutivo cada vez que tiene ocasión- en Ucrania. No obstante, a diferencia de la angustiosa votación con la que terminó convalidándose el nuevo marco laboral, el Gobierno tiene todavía un mes por delante para negociar. Y lo que es más importante, pese a las críticas, sus socios permitirán la convalidación del decreto, aunque poniendo deberes al Ejecutivo para tomar más medidas a posteriori.

Es el resumen de una nueva jornada maratoniana en la Cámara Baja, en la que el presidente ha insistido por activa y por pasiva en reclamar al resto de grupos "unidad". Para ello, ha repasado uno por uno los problemas que han asolado a la coalición desde que los 23 ministros tomaron posesión de su cargo en enero de 2020: “Pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve y, ahora, una guerra”, ha narrado Sánchez. Ha citado, incluso, la calima que asoló varias provincias hace semanas, afirmación que ha levantado murmullos entre las bancadas ajenas. “Solo estoy citando, no me quiero imaginar cuando entre en consideraciones”, ha respondido con ironía.

No obstante, esos murmullos no han sido suficientes para que el jefe del Ejecutivo cejara en su intento. Subiendo el tono, ha preguntado a los parlamentarios "qué más tiene que ocurrir" para conseguir dicha unidad si ésta no llega ahora, en un contexto en el que “se ven atacada nuestra salud por un virus y nuestra forma de convivir por una guerra”. "Hagámoslo esta vez, por el bien de España", ha lanzado.

"Lo que usted interpreta como unidad es que digamos sí a todo lo que hace", ha contraatacado Cuca Gamarra, portavoz del PP, que se ha mantenido crítica al presidente en todas sus intervenciones, llegando incluso a pedirle la dimisión. Según la dirigente popular, el plan aprobado por el Gobierno que, entre otras medidas, supone la subvención directa de 20 céntimos por cada litro de gasolina o el aumento de un 15% del Impuesto Mínimo Vital (IMV), es "insuficiente".

"Ayudas tardías y débiles alivios fiscales, junto con una nueva ronda de créditos ICO que son insuficientes para hacer frente a una crisis energética que cada vez recuerda más al shock de 1973", ha añadido Gamarra, que ha concluido diciendo que "la única excepcionalidad de España es su gobierno, que es un problema para los españoles, y su fracaso, un clamor social".

Así, y aunque fuentes socialistas consultadas creen que el PP optará finalmente por la abstención, también el líder in pectore del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado a Sánchez con dureza desde Galicia, autonomía que todavía preside. El que será proclamado presidente del PP este fin de semana ha asegurado que es "impropio" que se intenten pactar "decisiones ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado", aunque ha avanzado que su formación "estudiará" las medidas. Además, ha pedido al Gobierno que, ante una situación "alarmante" y "dramática", "enmiende" sus políticas económicas y de gasto si quiere favorecer el diálogo con los populares.

No ha sido menos benévolo el presidente de Vox, Santiago Abascal, que no ha dudado en tildar de "autócrata" a Sánchez. El presidente ha pedido a continuación que se retirara el adjetivo del diario de sesiones.

En la línea de la portavoz popular, Abascal ha asegurado que España está "en las peores manos en el peor momento" y ha puesto deberes a la oposición: "Crear una alternativa viable y eficiente". Tras ello, ha culpado públicamente a "la sumisión al fanatismo climático" de la crisis, tanto energética como la provocada por la hiperinflación, que se sitúa ya en el 9,8%.

Los socios, al rescate

Otro de los aspectos a destacar de una sesión que ha durado más de ocho horas ha sido que el PP y los socios parlamentarios del Gobierno -véase ERC, PNV, Bildu o Más País- han coincidido en sentenciar que las ayudas llegan "tarde". Eso sí, los socios han optado por pedir más "valentía" al Ejecutivo, dando por hecho que apoyarán el decreto pase lo que pase, asegurándose así que cuando Sánchez vuelva a citar las consecuencias externas sobrevenidas -guerra incluida- no se acuerde de la votación de este decreto, que se prevé menos tortuosa que otras anteriores.

Pero ese voto favorable no les ha eximido de sacar su lista de peticiones, que pasan fundamentalmente por pedir al Ejecutivo que lleve a cabo "medidas estructurales", como la reforma en profundidad del mercado energético y la desvinculación del precio de la luz del coste del gas, el principal motivo por el que el recibo está disparado. También piden extender el decreto más allá de junio. En principio, las medidas entran en vigor este viernes, 1 de abril, y durarán hasta el próximo 30 de junio.

Eso sí, ante la "incertidumbre" de lo que durará la guerra y sus efectos, el presidente ha planteado la posibilidad de alargar esa vigencia e, incluso, ampliarla. “Es un plan dinámico, vamos a ver cuál es la evolución de la guerra”, ha asegurado Sánchez, que sí ha recordado el coste para las arcas públicas del plan: 6.000 millones de euros.