Ayuso, sobre la subida de la inflación: "Hoy todas las familias españolas son casi un 10% más pobres"

"Hoy todas las familias españolas son casi un 10% más pobres", así se ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocer que la inflación va camino de los dígitos después de una escalada en marzo hasta del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior, 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero (7,6%) y la más alta desde 1985, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante su viaje institucional a Bruselas que termina este miércoles, Ayuso ha indicado que hay que reorientar los fondos europeos y hacer bajadas de impuestos, pero que hace falta que haya "escucha" por parte del Gobierno central.

"El IPC está subiendo al 9,8% y hoy todas las familias son casi un 10% más pobres en su capacidad adquisitiva respecto al año anterior y las más vulnerables mucho más", ha recalcado la líder regional.

Antes de reunirse con Metsola, Ayuso ha estado junto a la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, a quienes ha trasladado su "preocupación" por la gestión de los fondos europeos y ver "cómo podemos reorientarlo para hacer frente a las crisis sobrevenidas" como la crisis de refugiados ucranianos y la subida de los precios de la energía.

Disputa entre fiscalías

Ayuso ha estado esta semana de visita en Bruselas, donde quería hablar de su plan de fomento de la maternidad, de la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid y de la defensa del español. Sin embargo, la pugna entre las fiscalías española y europea por la investigación sobre el contrato de compra de mascarillas en el que su hermano intervino cobrando por sus gestiones 55.850 euros ha eclipsado su viaje internacional.

"No sé qué hacer", ha llegado a reconocer cuando los periodistas han centrado todas sus preguntas en el único tema que ella hubiera querido dejar al margen. "Aquí no hay nada irregular, aquí se ha hecho todo conforme a derecho y ahora lo que es una guerra entre fiscalías que es ajena a la Comunidad de Madrid, así que ahí ya nosotros… hay una sensación de indefensión porque no sabes quién opina el qué o en qué lugar te piden información", ha sostenido.

Este miércoles la Fiscalía Europea ha señalado que la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de Ayuso "no se ajusta a la legislación de la Unión Europea" y anuncia que continúa con su investigación.

"No sé por qué se habla de este contrato y no de los miles y miles que ha habido a lo largo de la pandemia. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Si no hay nada. Es una guerra política para intentar desgastar", ha insistido.