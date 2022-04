Las quejas vecinales por el estado de las aceras en el barrio de Puerta del Ángel, perteneciente al distrito de Latina, son continuas. Esta barriada linda con Casa de Campo y la M-30. Uno de los principales problemas para los residentes se encuentra en sus calles: "Son muy estrechas, están en mal estado y saturadas por coches que no pertenecen a la zona", lamenta Andrés Vales de la asociación vecinal de Puerta del Ángel. Transitar por ellas cómodamente, sin riesgo de sufrir incidentes, resulta una tarea complicada para los vecinos del distrito madrileño.

La Asociación Vecinal de Puerta del Ángel (AVPA) ha elaborado un informe sobre las aceras que no favorecen a la movilidad ni la accesibilidad personal en el barrio, con el objetivo de mejorar el paso a los viandantes. Hacen un especial hincapié en mejorar el acceso para las personas con movilidad reducida y discapacidad cognitiva, auditiva o visual, también recalcan la importancia de garantizar el tránsito fluido de vehículos privados, de emergencia y protección (ambulancias, bomberos, policía).

Calle Turanco 2, Puerta del Ángel AVPA

Este barrio tiene 1.375.000 metros cuadrados y 111 calles, según los datos recogidos en el informe de la AVPA. Han identificado 80 calles con problemas de movilidad, es decir, el 72% de las calles del barrio. La asociación de vecinos del distrito en colaboración con 'Aceras de mierda', proyecto ideado por Olga Berrios y vecinos de Tetuán, han contribuido aportando las localizaciones de las zonas afectadas e imágenes de las calles que más preocupan a los residentes.

En calles como Doña Mencía o Doña Urraca se puede ver el deterioro a causa del aparcamiento de vehículos en espacios que no están habilitados para ello, haciendo que estas calles sean intransitables. La mayoría de las aceras del barrio carecen de la distancia mínima para asegurar un tránsito de personas adecuado, afectando en particular a aquellas con necesidades especiales. Muchas vías como la calle Maestro Navas o la calle Alcázar de San Juan 3, que están dotadas con escaleras en mal estado, tienen socavones e incluso árboles o farolas en medio de la acera. Estas calles, por lo tanto, no garantizan una accesibilidad universal.

Calle deteriorada con un obstáculo en la acera y escaleras de difícil acceso AVPA

Un claro ejemplo de abandono de las calles se encuentra en el Paseo Extremadura, aceras con baches, mobiliario urbano mal situado y raíces de árboles que levantan los adoquines no permiten que los viandantes puedan transitar con normalidad. Los vecinos y asociaciones llevan más de cuatro años de incesante lucha por mejorar las vías por las que transitan cada día.

El 'efecto frontera'

El distrito de Latina, al lindar con zonas de estacionamiento regulado (SER), sufre problemas de tráfico y los ejes de los bulevares se colapsan. La gente busca aparcar sus vehículos en las zonas limítrofes para evitar las restricciones, ocasionando malestar en los vecinos del barrio al ser sus calles invadidas por coches que no pertenecen a la zona. Transitar por las calles de la zona es todo un reto: al mal estado y deterioro de las mismas se le suman vehículos aparcados sobre las aceras que cortan el paso a los transeúntes. Para evitar este efecto frontera el Ayuntamiento de Madrid instalará parquímetros en los barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes a partir de abril.