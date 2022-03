Fiscalia i associació d'afectats no recorreran davant el Tribunal Suprem la sentència absolutoria del cas Castor

20M EP

NOTICIA

La Fiscalia i l'Associació d'Afectats per la Plataforma Castor (Aplaca) -que va exercir l'acusació particular en el juí del cas Castor- no recorreran davant el Tribunal Suprem (TS) la sentència de l'Audiència Provincial de Castelló que va absoldre del delicte contra el medi ambient i els recursos naturals a Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau, directius de l'empresa Escal UGS, adjudicatària del projecte situat enfront de la costa de Vinaròs en el moment en el qual es van registrar els sismes, així com a la pròpia mercantil.