Oltra assegura que el procediment de la RVI i de les ajudes a dependència és "correcte" i que les queixen baixen

Oltra, en declaracions als mitjans, s'ha referit així a les conclusions de l'Informe Anual de 2021 del Síndic de Greuges, entre les quals reclama canviar el procediment de la Renda Valenciana d'Inclusió i les ajudes a dependència.

Sobre aquest tema, ha destacat que "sempre" valoren l'opinió del síndic en la mesura en què els ajuda a "treballar millor" i veure on s'ha de millorar. No obstant açò, ha incidit que el procediment és "correcte" com demostra que, depenent del municipi, "l'atenció s'arregla en dos mesos". "Per tant, no és un problema de procés, hi ha altres problemes els que vaig poder haver-hi, però no de legislació ni de normativa", ha assenyalat.

No obstant açò, ha apuntat que el procés és "correcte" i que a més les queixes relacionades amb el seu departament al Síndic de Greuges han baixat un 18% en 2021 respecte a l'any anterior. "Sabem que queda molt per fer, però pas a pas anem millorant el sistema", ha ressaltat.

Així, ha recalat que les xifres són "importants" i les xifren indiquen que "les queixes han baixat, mentre que pugen les persones beneficiàries de les ajudes, de l'atenció a la dependència i de la Renda Valenciana d'Inclusió". En concret, ha assenyalat que les queixes globals han descendit un 18,1%, en dependència un 28% i RVI un 30%. "Això és el que diuen les xifres", ha recalcat.