Quién es Jaime Astrain, el novio de Lidia Torrent de 'First Dates'

Lidia Torrent es una de las caras más conocidas de Cuatro, la cadena que emite el programa diario de citas First Dates. Hija de la presentadora Elsa Anka, la joven de 28 años es una de las camareras del programa y, ahora también, presentadora de Secret Story.

Ahora, Torrent ha saltado a la actualidad después de que sorprendiera a todos sus fans con una foto en la que anuncia que está esperando a su primer hijo, fruto de su relación de cuatro años junto a su novio, Jaime Astrain.

Jaime Astrain, colaborador en 'El Chiringuito de Jugones'

Este chico de 34 años es la persona que ocupa el corazón de la presentadora, aunque anteriormente tuvo una relación con Lara Álvarez, otro de los rostros conocidos del universo Mediaset.

Se trata de un exfutbolista profesional, que estuvo en el equipo del Jaén, aunque luego se decantó más por el mundo de la comunicación, por lo que actualmente es colaborador en el programa El Chiringuito de Jugones.

Este almeriense afincado en Madrid ha trabajado también como modelo, además de ser un apasionado del deporte y de los viajes, como se puede ver en su cuenta de Instagram, donde comparte numerosas publicaciones relacionadas con sus escapadas, algunas de ellas por trabajo.

De hecho, recientemente ha publicado algunas fotografías donde se puede ver al colaborador de fútbol en Riyadh, debido la Supercopa de fútbol, en Arabia Saudí: "Experiencia inolvidable. Thanks for everything", escribe.