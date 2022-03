Sucesos.- Detenido un hombre de 83 años por 56 años de maltrato a su pareja, durante toda la relación

La víctima, que fue atendida por agentes del grupo GAMA de la 5ª Unidad de Distrito, les relató había tenido que atrancar muebles en su habitación durante las últimas noches para impedir que su marido accediera ante la gravedad de las amenazas que presuntamente le dirigía y no era la primera vez.

La mujer explicó a los agentes que desde hacía unos años no le agredía físicamente y si bien esa violencia física había sido habitual "durante mucho tiempo", los insultos, las humillaciones y las amenazas seguían siendo "muy frecuentes" y tenía "mucho miedo" de que pudiera cumplirlas.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, los hijos de la pareja, con los que se contactó ayer por la tarde, reconocieron los malos tratos que ha sufrido su madre durante toda su vida y señalaron que le habían instado a separarse "en numerosas ocasiones aunque ella no lo había hecho nunca.

A los agentes les detalló que sentía "vergüenza por lo que pudiese decir y pensar su entorno". La mujer no había trabajado nunca fuera de casa; se había dedicado siempre a las tareas domésticas y a la crianza de sus hijos; carece de independencia económica y no se atrevía a denunciar aunque admitió que así "no podía seguir viviendo". Ahora, agentes del grupo GAMA le están asesorando para activar su protección.

"REALIDAD INSOPORTABLE"

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón cano, ha asegurado sentirse "profundamente afectado" tras conocer los hechos, y ha manifestado que este caso "evidencia que la violencia de género no conoce de edades ni clases sociales pero es especialmente dolorosa cuando se trata de un caso como este, una mujer que ha tenido que convivir durante casi toda su vida con una realidad insoportable e inaceptable".

"No puedo ni imaginar el infierno que ha podido vivir", ha señalado el responsable del área de Protección Ciudadana que ha reconocido que estos casos "se siguen produciendo en nuestra sociedad pero son mucho más difíciles de detectar y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en este sentido".

Según ha señalado, "creemos que estos casos ya no existen, creemos que hemos avanzado y lo hemos hecho pero situaciones tan extremas como esta nos demuestran también todo lo que nos queda por hacer", ha señalado el edil, para quien esta situación "demuestra una vez más que la violencia de género que sucede en el ámbito privado es pública y nos concierne a todos". "No podemos tolerar que una mujer sufra todo lo que ha sufrido. Nos tiene que hacer reflexionar a todos y a todas", ha expresado.

600 MUJERES PRTEGIDAS POR GAMA

El grupo GAMA, que actualmente protege a más de 600 mujeres en la ciudad de València, ha realizado y realiza programas de detección de violencia de género ante casos como este a través de su presencia con charlas y conferencias en centros de mayores.

También a través de acuerdos con centros sanitarios cuyos profesionales pueden dar la primera alerta que active el proceso de detección de una víctima de violencia de género. "Todos y todas, profesionales de la salud, de emergencias, vecinas, vecinos, familiares, amigos, todos tenemos que estar alerta para dar la primera voz de alarma que pueda activar una protección", ha manifestado.

En esta línea, ha subrayado que casos como este "nos demuestran que poner unos hechos en conocimiento de la Policía puede activar el proceso de una protección y un seguimiento para acabar con una pesadilla que ha durado tanto tiempo como el que ha sufrido esta mujer"".