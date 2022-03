Dansa València convida a ballar aquest cap de setmana en places, museus i jardins

Després de dos edicions en les quals Dansa València es va veure obligada a programar únicament en interiors -en 2020 va quedar frustrada per les restriccions imposades per a atallar la crisis sanitàries i en 2021, per la pluja- la cita cultural torna a celebrar el moviment a l'aire lliure.

Aquest cap de setmana arranca el festival organitzat per l'Institut Valencià de Cultura amb el cicle Moviments Urbans, que reuneix huit espectacles en sis emplaçaments disseminats pel centre històric de la ciutat.

La iniciativa és fruit d'una col·laboració amb la Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València i serveix d'avantsala al gruix del festival. La regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha declarat estar "encantada d'estrènyer la col·laboració amb Dansa València i de reforçar, així, el nostre suport a la dansa".

La regidora ha destacat que és "important que els nous llenguatges i experiències s'exhibisquen en les nostres places, centres culturals i llocs emblemàtics, des dels quals les propostes programades ixen a la trobada amb el públic".

En aquest sentit, Ibáñez assegura que "l'experiència de seguir els espectacles en viu i des de tan a prop juga a favor de la cerca de l'increment d'espectadors per a la dansa".

La proposta no es limita al carrer, sinó també a espais no convencionals, on els espectadors poden assistir a espectacles sense butaques ni telons.

Referent a açò, el Museu de Belles Arts i el Centre del Carme Cultura Contemporània repeteixen aquest cap de setmana com a museus aliats de Dansa València des de la passada edició.

"En aquesta edició reprenem la dansa en el carrer i els espais no convencionals amb l'objectiu de consolidar-la en la programació. Dansa València pretén que els ciutadans es troben amb la dansa al seu pas, que tinguen una experiència artística sense necessitat d'acudir a un teatre. Volem convertir la ciutat en un gran escenari", declara la directora artística, María José Mora.

"Aquest interés es reforça amb la nostra incorporació a la xarxa estatal Acieloabierto, conformada per dotze festivals de dansa contemporània en espais no convencionals. Aquesta adhesió ens va a permetre treballar en la connexió de les obres de ballarins i coreògrafs amb la ciutadania. Com a servici públic, tenim el compromís i la responsabilitat de compartir experiències amb la societat perquè pensem que la creació és estímul de canvi", afig.

Obrirà la programació Silvia Batet (València), que el 2 d'abril visita el Museu de Belles Arts amb 'Oblivion', una peça en la qual explora el concepte del gir. La coreografia es va alçar amb el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona en 2020.

Li pren el testimoni en la pinacoteca Eva Bertomeu, qui porta 'U', un autobiogràfic sobre la maduresa. La resta de coreografies de la jornada es representaran a l'aire lliure, en concret, en el Jardí del Turia i en la plaça de la Verge.

Magí & Anamaria (Catalunya) s'instal·laran en l'antic llit del riu Turia, específicament, entre els ponts del Real i la Trinitat, amb la seua dueto 'Cossoc', una investigació coreogràfica sobre la complexitat i la senzillesa de les relacions, i Club Mutante, que en 'All Styles Battle' proposen batalles de ball en la plaça de la Verge entre artistes que executen contemporani, hip- hop, breaking, popping, electro i flamenc.

Per la seua banda, la jornada dominical començarà amb dos obres en el CCCC. Lara Brown (Castella-Lleó i Comunitat de Madrid) acosta el Refetor el seu estudi de l'impacte del folklore en el cos contemporani a 'Bailar o Lo Salvaje'; mentre que el pati gòtic del centre cultural serà l'escenari per a la presentació de 'Yo- Yo', de la companyia emergent valenciana Cia. Hastaqueacabe, integrada per Víctor Fernández (València) i Mayte Tortosa (Ontinyent).

Dansa València ix a continuació del museu i oferta dos peces breus en el barri del Carmen. Eyas Dance Project (Madrid-València) proposen 'Júpiter & Jaguar', una sinergia de ferocitat, sensualitat i joc, en la plaça de l'Almoina.

Finalment, Carlos Peñalver (Alacant) posarà de llarg la seua nova producció pròpia, 'Ciaccona', en la plaça dels Furs, amb la pell ferida com a punt de partida i columna vertebral conceptual.