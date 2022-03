La Comunitat Valenciana registra 159 noves cooperatives de treball en 2021, un 4,7% més

Així es desprèn de les dades recaptades pel Registre de Cooperatives de la Comunitat, que assenyalen, a més, que la valenciana va ser la segona autonomia en creació d'aquest tipus d'empresa només per darrere d'Andalusia. En nombre d'ocupacions, la creació d'aquestes cooperatives de treball es va traduir en 388 llocs de treball estables.

En conjunt, el sector cooperatiu de treball a la Comunitat està format actualment per 1.966 empreses (1.056 a València, 718 a Alacant i 192 a Castelló), detalla l'entitat a través d'un comunicat.

D'acord amb les dades del Registre, de les 159 cooperatives de treball creades a la Comunitat Valenciana 81 són d'Alacant, 66 són de València, i 12 de Castelló. El fort augment en creació de cooperatives registrat a Alacant suposa un increment del 24,6% respecte de 2020.

Per al president de Fevecta, Emilio Sampedro, "aquesta dada resulta rellevant, ja que és la primera vegada en els 36 anys en què registrem dades que la província d'Alacant pren la davantera en creació de cooperatives".

Com explica Sampedro, després d'analitzar la procedència d'aquestes iniciatives, així com els agents que han estat darrere de la seua constitució, "que una iniciativa acabe cristal·litzant o no, depèn moltes vegades que existisca en el territori una vertebració suficient d'agents ben interconnectats que oferisquen els servicis d'assessorament i tutorización que les persones emprenedores necessiten per a dur a terme amb èxit el procés de maduració que moltes vegades les iniciatives precisen".

"És indiscutible -prossegueix en un comunicat- que això està ocorrent a Alacant perquè un altíssim percentatge de les cooperatives que s'han acabat creant en 2021 ho han fet sota el paraigua de Fevecta, però també d'assessories cooperatives i altres agents locals amb els quals col·laborem estretament i que s'han consolidat com prescriptores immillorables de la fórmula cooperativa. Espere que el que ha ocorregut a Alacant enguany es consolide i puguem parlar d'un hub cooperatiu que ajude a donar més visibilitat a aquest model empresarial".

Més enllà de com es distribuïsquen territorialment les noves cooperatives, el president de la federació rep positivament el creixement anual registrat del 4,7%. "En general, veiem que, després de resistir els efectes de la pandèmia, en 2021 la creació de cooperatives torna a créixer. A més, per primera vegada hi ha un percentatge molt alt de persones autònomes que escullen la fórmula cooperativa bé per a reconvertir els seus negocis en una cerca de major seguretat, solvència i beneficis en forma d'ajudes, bé per a unir-se a altres professionals amb els quals ja venien col·laborant", afirma.

Aquest grup de persones arriba a la cooperativa, habitualment, després d'una trajectòria empresarial prèvia en la qual ja han testat el seu negoci, tenen experiència i coneixements sobre el seu sector d'activitat. Les dades mostren que és una opció per la qual es decanten molts professionals (advocats, economistes, arquitectes, dissenyadors, artistes) que ja estaven col·laborant i volen formalitzar eixa unió associant-se mitjançant una figura jurídica societària.

En aquests casos, la Cooperativa de Treball ofereix "importants avantatges" enfront d'altres fórmules. I en uns altres, la cooperativa serveix per a "reconvertir negocis que s'estaven realitzant com CB, Societats Civils o autònoms, en busca de major seguretat, solvència enfront de tercers i ajudes".

Les noves cooperatives creades en 2021 han generat 388 nous llocs de treball directes (58% hòmens i 42% dones). Referent a açò, el president de Fevecta, Emilio Sampedro, ha tornat a recordar el potencial d'aquesta fórmula jurídica com a "opció d'emprenedoria per a aquelles persones que desitgen fer empresa d'una altra manera: més sostenible, democràtica, participativa i igualitària, així com alternativa d'autoocupació amb avantatges en forma d'ajudes i beneficis fiscals".

SERVICIS AL CAPDAVANT

Per sectors d'activitat, les noves cooperatives creades en 2021 es distribueixen de la següent manera: un 56,6% es concentra en el sector servicis; li seguixen a bastant distància, encara que recuperant terré, les del sector de la construcció amb el 14,5%, els xicotets comerços amb el 13,2%; les cooperatives del sector industrial, que van representar el 10,1%; les dedicades a l'ensenyament 2,5%, els transports 2,5% i les del sector primari amb el 0,6%.

El Servici gratuït d'Atenció a Persones Emprenedores de Fevecta va atendre en 2021 a 153 grups de persones (95 eren de València, 20 de Castelló i 38 d'Alacant), interessades a crear cooperativa.

En total, van ser assessorades al voltant de 300 persones i, com a resultat, l'entitat va constituir 50 cooperatives de treball, un terç de les creades en tota la Comunitat, que han generat 146 ocupacions indefinides (51% dones i 49% homes).

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENEDORA

El perfil de la persona emprenedora atesa en aquest servici durant 2021 és el d'una dona (52%), amb estudis superiors (55%), d'entre 25 i 45 anys (53,8%) i autònoma (36,2%). Respecte de la situació laboral dels emprenedors que busquen crear una cooperativa, es destaca que, per primera vegada, les persones autònomes són les que més van sol·licitar assessorament per a reconvertir el seu negoci en cooperativa amb el 36,2%, superant a les persones aturades que, respecte de 2020 amb 13,5 punts menys, representen el 32,1%.

Els qui treballen per compte d'altri es mantenen estables amb un 29,2% i, finalment, els qui emprenen mentre estudien suposen el 2,5%. També es registra un canvi considerable en l'edat dels emprenedors, ja que, encara que seguixen sent majoria les persones d'entre 25 i 45 anys, el grup de majors de 45 anys creix 30 punts fins a aconseguir el 41,7%.

El Servici d'atenció a Emprenedors de Fevecta és una iniciativa finançada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu (FSE).