Més de 4.000 estudiants participen en les activitats de l'IVC dirigides escoles de Castelló des de gener

Més de 4.000 estudiants de diversos centres escolars de les comarques de Castelló han participat des de l'inici de 2022 en les activitats que formen part de la programació específica que els espais de Cultura de la Generalitat a Castelló, com són el Teatre Principal, l'Auditori, l'EACC i el Museu de Belles Arts, elaboren dirigida les escoles de la província.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha valorat "molt positivament" aquestes xifres perquè "per a l'IVC és fonamental que els estudiants s'acosten als espais culturals i adquirisquen el costum d'anar al teatre, a un concert o visitar una exposició". Només en el primer trimestre de 2022 han gaudit d'alguna funció específica dirigida a les escoles en el Teatre Principal de Castelló o l'Auditori 1.800 estudiants, 1.200 han passat per l'EACC i més de 1.100 pel Museu.

"Estem segurs que les xifres augmentaran una vegada estiguem en una nova fase de la pandèmia amb una disminució dels contagis i les quarantenes", ha assegurat Ribes, que ha anunciat que de cara a la nova temporada "el Palau de Congressos de Peníscola també tindrà funcions específiques per a les escoles i els instituts".

Des del Departament de Didàctica de l'IVC a Castelló, Fabrizio Meschini ha destacat la resposta de les escoles i la implicació del professorat en les activitats que es fan, i ha assenyalat que en la web de l'IVC, en l'apartat de didàctica, es pot trobar la informació i l'oferta que s'ofereix a les escoles dins del que es diu motxilla cultural, i ha animat a tota la comunitat educativa a fer de les activitats culturals una ferramenta per a formar a l'alumnat.

Durant el nou trimestre ja estan previstes funcions per a escolars en el Teatre Principal per a l'obra 'Loop' i 'Cris, pequeña valiente', així com 'La increíble historia de Juan Latino' i 'Bob Marley for babies' en l'Auditori.

EACC

L'Espai d'Art Contemporani de Castelló ofereix visites específiques de les seues exposicions per a escoles adaptades a l'edat de l'alumnat. De fet, al llarg d'aquest trimestre, 1.200 escolars han passat per l'EACC. El responsable de didàctica de l'Espai, Joan Francesc Fandos, ha explicat que es fa una visita guiada per les diferents propostes artístiques i es convida a participar activament a l'alumnat, "que fa la seua pròpia interpretació, de manera que s'incentiva el desenvolupament del seu pensament crític".

També el Museu de Belles Arts de Castelló organitza visites a les instal·lacions tant per a visitar la col·lecció permanent com a tallers i activitats específiques dirigides a l'alumnat. Durant el primer trimestre de l'any, han passat més d'1.100 escolars de diferents centres educatius de les comarques de Castelló.