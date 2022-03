Ucraïna.- Puig es compromet a cobrir els "buits" del pla del Govern i anuncia les primeres ajudes al transport

En la sessió de control en Les Corts, Puig ha anunciat que aquest dijous es publicarà la convocatòria d'ajudes per a la renovació de flotes d'empreses de transport de mercaderies i viatgers, per valor de 18,6 milions d'euros de fons europeus del mecanisme de recuperació i resiliència, i ha avançat que pròximament s'actualitzarà el pressupost autonòmic per a redistribuir-ho.

Durant la seua intervenció, davant les preguntes dels grups parlamentaris sobre la crisi, el també líder del PSPV ha asseverat que el pla del Govern arreplega una part "substancial" de les proposta que va remetre a la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño.

A partir d'ací, "s'està estudiant sector per sector com ha quedat" el decret de govern per a respondre des de la Generalitat. "Sense marc general no es poden donar ajudes", ha indicat, i ha defès que "intentar buscar solucions simples a problemes tan complexos no és fàcil".

Puig ha recalcat així que el Consell treballa a curt mitjà i llarg termini en el canvi de paradigma que van començar en 2015 i que la prova del "èxit" és la futura instal·lació de la gigafactoría de bateries de Volkswagen a Sagunt, enfront d'altres comunitats que inicialment estaven millor posicionades: "Gràcies a un bon treball, perquè garantim estabilitat jurídica i la capacitat d'entendre el futur de descarbonització".

En aquesta línia, en la seua rèplica a la síndica de Compromís, Papi Robles, ha fet notar que "pensar que aquesta situació la pot resoldre el Consell o el Govern d'Espanya és no entendre la situació o intentar enganyar a la gent".

LA INFLACIÓ, "EL GERMEN DEL POPULISME"

A més, davant la petició de la síndica d'UP, Pilar Lima, que la crisi no caiga sobre les classes populars, Puig ha reconegut que és necessària una eixida "diferent" en el qual l'Estat tinga un paper fonamental en l'economia, per al que ha fet una crida a la unitat europea i a la "unitat de país". Ha advertit a més que "la inflació és el germen del populisme: el virus que ha infectat Europa".

També ha garantit, enfront de les crítiques de la portaveu de Cs, Ruth Merino, per no concretar el pla valencià anticrisi, que "per descomptat que la Generalitat va a adoptar mesures", ja que ha remarcat que era d'una "lògica acaplaradora" saber primer la postura de la UE i del Govern.

Ha insistit que estudiaran "fins a l'última paraula" del reial decret que va aprovar aquest dimarts el Consell de Ministres i ha assenyalat a Cs que "no hi ha una solució fàcil ni senzilla ni es pot tapar tot el forat amb diners públics". "Cal fer una operació quirúrgica molt clara en les ajudes", ha il·lustrat.

CATALÁ: EL CONSELL "NO HA FET RES"

En el seu torn, la síndica del PP, Mª José Catalá, ha recalcat en diverses ocasions que el Consell no ha fet "res" per a fer front a l'efecte de la crisi, mentre ha assenyalat que 12 de 17 autonomies ja han presentat els seus plans. Així, ha recordat a Puig que fa 20 dies va anunciar un decret i "encara seguim esperant".

"La lentitud és exasperant i la inacció del Consell està portant a molts sectors al límit mentre vosté i Pedro Sánchez segueixen desfullant la margarida", ha recriminat, definint al president com "el federalista més teòric i menys pràctic" que ha vist.

Finalment, li ha exigit que si defèn la planta de bateries de Sagunt, "parle" amb la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, perquè deixe de "boicotejar" l'ampliació nord del Port de València, a més d'enlletgir-li que haja deixat perdre inversions com la Copa Amèrica.

Durant la seua intervenció, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha dubtat de les propostes de Puig i ha acusat el Botànic de tindre "la casa sense agranar", per la qual cosa li ha exigit "que actue com a president dels valencians i no es rente les mans".

Com a proposta per a frenar l'impacte de la inflació, ha apostat per mesures sobre els impostos, com que l'IRPF s'adapte a ella. I, per a ajudar els sectors productius afectats, ha defès prioritzar el pressupost, eliminant la despesa supèrflua per a aprovar un pla autonòmic d'ajudes directes.

"GENT QUE PORTA MOLT DE TEMPS PATINT"

Per part de Compromís, Papi Robles ha indicat que aquesta crisi té una part econòmica, social i mediambiental de la qual "no es pot eixir atallant una situació i deixant unes altres de costat", lamentant que "hi ha molta gent que porta molt de temps patint".

Enfront d'açò, ha reclamat mantindre el treball, l'estat del benestar i l'economia, però "una que permeta ser productives, de proximitat i que permeta un projecte vital generador de qualitat de vida i ocupació" i no "la política de la pilotada" que, al seu juí, abandera el PP.

En aquest sentit, Robles ha criticat la postura del PP de proposar una comissió mixta Consell-Corts sobre Parc Sagunt i ha retret a Catalá que vullga aprofitar l'arribada de Volkswagen per a ampliar el port de València: "Serà que no hi ha port a Sagunt. Allí ja si això quan la síndica vullga ser alcaldessa ja veurem què proposta posa sobre la taula", ha ironitzat.

I Pilar Lima (UP) ha defès que "el malestar social requereix de polítiques valentes" i que l'impacte de la crisi no ha de recaure sobre els més pobres ni es pot resoldre amb mesures solament temporals. Ha cridat a iniciar un model econòmic "més resilient" en lloc de l'actual on hi ha persones que viuen "com a esclaus del segle XXI".