L'Ajuntament de València augmenta les beques de menjador fins als 2,7 milions d'euros

Així ho ha avançat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, qui ha subratllat que "des de l'Ajuntament de València es fa, de nou, una aposta històrica per les ajudes de menjador per als xiquets i xiquetes de la ciutat, tornant a incrementar la partida pressupostària dedicada a aquesta qüestió i augmentant el llindar de renda per a poder-les sol·licitar i, per tant, aconseguint a més famílies que es poden beneficiar de la beca".

"L'objectiu d'aquestes ajudes per als menjadors escolars és promoure l'accés a l'educació infantil en condicions d'igualtat a través del suport a l'alimentació escolar de menors de 0 a 5 anys de València", ha afegit Lozano.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions seran les famílies de l'alumnat escolaritzat a València en escoles infantils i guarderies que donen la possibilitat de cursar el cicle complet de 0 a 5 anys, així com els matriculats en centres concertats en el primer cicle d'educació infantil, que comprèn una forqueta de 0 a 2 anys. La convocatòria anterior va rebre 4.117 sol·licituds.

Es tracta d'una convocatòria oberta en tot el municipi de València i, per tant, a tots els ciutadans i ciutadanes en el padró de la ciutat.

L'Ajuntament ha establit la quantia de 4,5 euros per dia i menor. El termini ordinari per a la presentació de sol·licituds i documentació s'obrirà durant 20 dies naturals, des de l'endemà en la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

TERMINI EXTRAORDINARI

S'estableix, igualment, un termini extraordinari de presentació de sol·licituds que finalitzarà el 31 de març de 2023.

D'aquest termini es podran beneficiar únicament xiquets i xiquetes nascudes, acollits/adoptats o que s'hagen traslladat per a viure en el municipi de València, després de finalitzar el termini ordinari de presentació de sol·licituds.

Una millora que es va incorporar l'any passat i que es manté en aquesta convocatòria és el caràcter retroactiu de les concessions, de manera que es podran gaudir des del dia d'inici del curs escolar, a pesar de la data de resolució del llistat de concedides.

"Des de Servicis Socials, a més, hem decidit augmentar enguany el llindar de renda que no s'ha de superar per a poder optar a les ajudes. Així un nombre superior de famílies podran complir els requisits econòmics i acollir-se a la convocatòria", assevera l'edil.

D'altra banda, enguany també tenen accés directe a les ajudes no solament les famílies beneficiàries de renda valenciana d'inclusió i les famílies acollidores, sinó també els fills i filles de víctimes de violència de gènere.

"Aquestes famílies han de complir amb els requisits d'empadronament i de matrícula en alguna escola de les previstes en la convocatòria, sense obligació de complir amb cap requisit econòmic", ha conclòs Isabel Lozano.