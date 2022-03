Echenique compara el Sáhara con Ucrania y exige a Sánchez que apoye expresamente su "autodeterminación"

Unidas Podemos ha rebajado sensiblemente sus críticas a la parte socialista del Gobierno por su viraje en relación al futuro del Sáhara Occidental, pero lo que los morados no aceptan es la tesis del Ministerio de Asuntos Exteriores de que no se ha producido un cambio radical de posición. Así lo planteó este miércoles el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que afeó esta nueva postura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le pidió que diga expresamente "que apoya la autodeterminación del Sáhara" si es cierto que no ha habido un viraje.

Las críticas de Echenique al cambio de postura del Gobierno en torno al conflicto saharaui, enquistado desde hace décadas, se produjeron durante su intervención en el debate de este miércoles en el Congreso sobre el Sáhara y la guerra en Ucrania, y después de varios días en los que la crisis abierta en el seno del Ejecutivo por esta cuestión se ha relajado. El tono del portavoz de Unidas Podemos, de hecho, fue constructivo y nada agresivo, ya que los morados han decidido centrarse estos días en las negociaciones que aún están abiertas para determinar las medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

No obstante, pese a este buen tono, Echenique fue muy crítico con el movimiento ejecutado por el ala socialista del Gobierno en relación a un territorio, el Sáhara, cuya situación comparó con Ucrania. "En Ucrania, un autócrata ha invadido a un país más pequeño, está violando los derechos humanos de su población, y todo Occidente está de acuerdo en que no son legítimas las reclamaciones territoriales de Rusia; en el Sáhara tenemos un régimen autocrático que ha invadido a un país más pequeño, que está violando los derechos humanos y que reclama soberanía sobre la totalidad del territorio ocupado", equiparó Echenique.

"De la misma forma que hay que defender el derecho internacional en Ucrania hay que hacerlo en el Sáhara", donde además España tiene "una doble responsabilidad" como antigua potencia colonizadora del territorio, planteó el portavoz de Unidas Podemos. Y es que, dijo, "se está hablando mucho sobre si ha habido o no un cambio de posición en esta materia", pero "las posiciones existentes sobre el conflicto del Sáhara son muy sencillas de entender, y hay dos: la que defiende la libre determinación del pueblo saharaui y la que prefiere que el Sáhara sea una provincia más del régimen marroquí con un nivel de autonomía por definir".

España, "lamentablemente", ha elegido la segunda de las posturas, denunció Echenique, que subrayó que la apuesta por la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental "es la posición de la ONU, es la de Unidas Podemos y lo que figura en el programa del PSOE". "Y si me equivoco, bastaría con que me desmintiera, señor presidente, diciendo que apoya la autodeterminación del Sáhara", zanjó el portavoz parlamentario de la formación morada.

Los aliados de Sánchez, muy duros

Las críticas al cambio de posición del Gobierno con respecto al Sáhara no solo vinieron de Unidas Podemos. También el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cargó contra esta decisión, y aunque utilizó similares argumentos, lo hizo con un tono mucho más duro que el utilizado por los morados. "¿Por qué el Gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia pero no el del pueblo saharaui a existir frente a Marruecos?", se preguntó Rufián, que acusó al Ejecutivo de canjear sus "principios por más control marroquí en la valla de Ceuta y Melilla".

En el mismo sentido se pronunció su homólogo del PNV, Aitor Esteban, que criticó las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, que argumenta que su cambio de postura es la vía para resolver un problema enquistado. "¿Quién genera tensión en el Sáhara?", se preguntó Esteban, que responsabilizó a Marruecos de mantener enquistado el conflicto durante "46 años" y acusó a Sánchez de haber asumido "el mismo lenguaje que utilizó Trump" y la postura de Francia, tradicionalmente próxima a Marruecos. "España tiene otras responsabilidades" con el Sáhara, que "también es memoria histórica" del país, denunció el portavoz del PNV.

Para Esteban, el viraje del Gobierno responde a "la presión de EEUU" en un momento en el que "Rusia e incluso China están tomando posiciones dentro de África". Pero apostar por el plan de autonomía para Sáhara supone, recordó el dirigente del PNV, reconocer "la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara" y, por ende, "romper las resoluciones" de la ONU sobre el conflicto. "Yo ya sé lo que es la realpolitik, y la entiendo, pero una política exterior tiene que tener algo de alma", lamentó Esteban.

En la misma línea, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, aseguró que el cambio de posición de España con respecto al Sáhara es "muy grave" porque supone haber "abandonado" y "traicionado" al pueblo saharaui. "¿A cambio de qué? ¿Qué es tan importante como para traicionar el compromiso, los anhelos y la confianza del pueblo saharaui? ¿En qué ayuda su propuesta a los saharauis?", se preguntó Aizpurua, que acusó al Gobierno de "legitimar" la "ocupación ilegal" del Sáhara por parte de Marruecos.

Aizpurua, al igual que otros portavoces, también comparó el conflicto en el norte de África con el ucraniano. "Usted denuncia con firmeza la invasión y ocupación ucraniana por parte de Rusia mientras legitima la marroquí sobre el Sahara. Es, además de incoherente, bastante hipócrita", denunció la portavoz de EH Bildu, que además afeó a Sánchez haber "abierto de golpe una crisis" con Argelia que "puede acarrear consecuencias económicas y energéticas". "Argelia ya ha anunciado una revisión de todos los acuerdos con España, y en medio de una crisis energética como la actual, poner en jaque a uno de los principales proveedores de gas para este estado no parece lo más sensato ni lo más responsable", denunció.