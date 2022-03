Kati Lanhe refleja la guerra de Ucrania en la 080 Barcelona Fashion

Katheryna Lanhe (aunque se hace llamar Kati) lo tiene todo a punto para grabar el nuevo fashion film de la colección que presenta como marca invitada en la nueva edición digital del 080 Barcelona Fashion. Me cito con la diseñadora ucraniana en el fitting room provisional que se ha organizado en el Convent dels Àngels, al lado del Macba, que es el escenario donde se han rodado los desfiles, que se podrán visualizar como cortometrajes de moda entre el 6 y el 8 de abril en la página web de la pasarela catalana.

Acudo al encuentro y la observo antes de llamar a la puerta que está entreabierta: Kati desenfunda las prendas y recoloca cada look en perchas contiguas con la foto de la modelo que se encargará de dar forma y movimiento a cada estilismo en la pasarela. Son prendas de sastrería de esencia minimalista: cortes depurados, absencia de estampados y tonos neutros. Elegancia que huye de las estridencias.

Sin dejar de lado la corrección, Kati me recibe afectuosamente para mostrarme las piezas de la nueva colección de KM by Lange, el proyecto de moda que sostiene su manifiesto y que nació hace cuatro años. Mirada nostálgica, voz serena y gestos suaves, pero firmes. Consigue llamar mi atención sin apenas articular una palabra. “La colección no está completa y cuando la presente se apreciará cierta desnudez porque la guerra me pilló desprevenida y traje conmigo todo lo que pude”, explica la diseñadora que se defiende en castellano a la perfección.

Uno de los modelos de la colección 'Tierra' que se presentará oficialmente en la pasarela 080 Barcelona Fashion. BELA ADLER

Escapar de un conflicto con lo puesto

Kati tiene 39 años y vive en Barcelona con su pareja catalana y la hija de ambos de tres años. El pasado 24 de febrero, cuando estalló el conflicto bélico en Ucrania, la diseñadora ultimaba los detalles de la colección, que presentará en la pasarela 080, en los talleres de confección que mantiene en Vínnytsia, su ciudad natal (situada cerca de la frontera con Moldavia y a unos 300 kilómetros de la capital, Kiev).

Esa fatídica madrugada cambió el rumbo de la diseñadora. “Me despertaron dos bombas que estallaron cerca de mi casa. Las explosiones eran en bases militares y el aeropuerto, pero yo las sentí tan próximas que nos quedamos en shock”, recuerda. Kati recogió lo que pudo de la colección: “Lo que cabía en una bolsa y una maleta de viaje” y huyó del país de inmediato. Unos amigos la acompañaron cerca de la frontera con Rumania y luego, cogió un taxi para pasar la frontera a pie. Tres días más tarde regresaba a Barcelona.

Allí dejó a su abuela de 93 años que tiene movilidad reducida, a su madre que prefirió quedarse con ella y su hermano gemelo que está trabajando para las fuerzas armadas de Ucrania: “Mi familia está bien de momento, pero nadie está a salvo”, dice Kati.

Sastrería femenina y diseños depurados en tonalidades neutras. Así es la moda atemporal de KM by Lange. BELA ADLER

Un homenaje a los orígenes

De ese equipaje improvisado marcado por el inicio de la guerra se articula la colección Tierra, inspirada en la película del cineasta ucraniano O.Dovzhenko. “Faltan abrigos, varias joyas y los accesorios de madera que están hechos en la zona de los Cárpatos”, explica Kati mientras me enseña uno de los originales clutch que sí que pudo traerse consigo y que complementa un traje de color beige.

Para “rellenar” esa ropa ausente, la diseñadora ha querido completar el desfile con piezas de anteriores colecciones que mantienen la misma esencia y sirven como carta de presentación de la marca que se cuece entre Barcelona (diseño) y Kiev (fabricación y producción): “KM by Lange es un proyecto multidisciplinar en el que trabajan solo mujeres y las colecciones siempre están vinculadas con mi país”.

De hecho, toda su ropa se confecciona artesanalmente en Vínnitsia por artesanas de más de 60 años que trabajan en pequeños talleres: “Ellas forman parte de la comunidad y del universo de la marca”, continua Kati. Esa sororidad también se traslada en cada una de las colaboraciones. En esta ocasión, la diseñadora ha contado con el trabajo de la ceramista Corrie Bain y la violinista María Baños que pondrá la melodía al desfile que pretende ser una oda a las raíces ucranianas.

La moda como plataforma reivindicativa

“Queremos utilizar la pasarela 080 para alzar nuestra voz”, afirma con contundencia. De hecho, lo que Kati ha preparado en el Macba no es un desfile al uso, sino “una performance de visibilización de todo lo que está sucediendo en Ucrania”. Aunque el desfile en sí no se retransmitirá hasta el miércoles 6 de abril, Kati ha avanzado algunos detalles como que “habrá pequeñas obras escultóricas, música en directo y se recitará un poema ucraniano”.

Dos modelos ucranianas tendrán un papel decisivo: Sami se encargará de la abertura y Tanya Ruban con su hija Maya cerrarán el desfile. Cada prenda presentada también tiene el nombre de una región de Ucrania en un espectáculo orquestado, donde no hay nada al azar.

Acciones solidarias que continúan en marcha

Desde que empezó la guerra y en paralelo al desfile, KM by Lange ha extendido su mano para ayudar al país. Primero fue en forma de materias primas: “Dimos todos los tejidos de colores camuflaje para crear redes para los tanques y también otras telas para hacer chalecos antibalas y bolsas para llevar armas y munición”, asegura Kati. Al quedar suspendida la producción, las mujeres de los talleres se organizaron para fabricar el material necesario para ayudar a los soldados, en muchos casos sus propios maridos o hijos.

“La figura de la mujer es siempre vulnerable y en una situación de guerra, aún más”, añade Kati. La marca también ha diseñado una camiseta solidaria para recaudar fondos. Se trata de una pieza sencilla de algodón con una de las frases más viralizadas del conflicto: “Buque de guerra ruso, ¡vete a la mierda!”, es la respuesta que dieron unos soldados ucranianos antes de ser atacados.

La camiseta se vende en su web a un precio simbólico de 25€ y con el dinero recaudado ha llevado un cargamento humanitario para ayudar a las víctimas. Una vez se retransmita el desfile, Kati también tiene previsto poner en subasta algunas piezas de la colección exhibida en el 080 Barcelona Fashion para seguir ayudando a su país. “Reivindicamos los hechos, pero también queremos dar un mensaje de esperanza”, añade Kati, quien confía que pronto podrá volver a Ucrania a reactivar los talleres de confección y fomentar así la economía local.

Uno de los diseños de colecciones anteriores de KM by Lange. BELA ADLER

Más que un proyecto de moda

Kati Lanhe ha convertido KM by Lange en el buque insignia de su lucha personal para reivindicar los orígenes, los valores de artesanía, autenticidad y sostenibilidad en un tipo de moda que combina estética y belleza atemporal, y una manera de trabajar por mujeres para mujeres en Ucrania. A la hora de crear la ropa, Kati no sigue las tendencias porque la mujer para quien diseña tiene un estilo propio: “Es femenina y feminista, libre, noble, apuesta por la sostenibilidad y, sobre todo, es segura de sí misma”. Un reflejo de ella misma.