CSIF insta els partits del Consell a abordar la "precarietat" del personal auxiliar administratiu de Sanitat

Segons assenyala CSIF en un comunicat, la tasca diària d'aquest personal "va més enllà de les seues funcions per a oferir la millor atenció als usuaris" i acusa Sanitat de "desentendre's" a l'hora de convocar una taula tècnica de negociació per a "establir un full de ruta de solucions reals a problemes reals", tal com li ha demanat CSIF.

El sindicat incideix en el "malestar" entre el col·lectiu perquè Conselleria no està negociant ni els ha escoltat, segons denuncia. CSIF vol propiciar "un impuls polític a un solució negociada que passada per Taula Tècnica i s'acabe substanciant en un acord de Taula Sectorial" per a aquests professionals que estan "en primera línia, desbordats en moltes ocasions, sense paga covid en la majoria dels casos, amb mig molt precaris i exposats cada dia a contagi".

La primera reunió de CSIF s'ha celebrat amb el diputat de Compromís Carles Esteve i en les pròximes setmanes mantindrà noves cites amb PSPV-PSOE i Unides Podem.

El sindicat posa l'accent que els professionals de la categoria d'Auxiliar Administratiu i del grup de la Funció Pública Administrativa realitzen, en la pràctica, les mateixes funcions que el personal administratiu. De fet, la diferenciació entre les tasques de les dos categories "no està definida per la pròpia Conselleria de Sanitat; no obstant açò, els auxiliars perceben un salari inferior i amb prou faenes ixen places perquè puguen ascendir per promoció interna".

CSIF recalca eixe "malestar" entre aquests professionals per "el greuge que pateixen" i subratlla la seua tasca diària, "especialment arriscada des que va començar la pandèmia, en estar en la primera línia en mostradors de consultoris auxiliars, centres de salut, centres d'especialitats i hospitals". Açò implica, a més de trobar-se "exhausts i al límit de les seues forces", suportar "insults i agressions verbals".

La central sindical insisteix en la necessitat d'una promoció que s'estenga perquè el citat personal administratiu puga promocionar a gestió, i el de gestió a tècnic i exigeix la convocatòria urgent d'una taula tècnica "per a abordar la situació i dur a terme mesures de reconeixement de les condicions laborals".