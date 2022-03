Experts de huit universitats analitzen en un llibre els precedents de l'actual "crisi del liberalisme"

El llibre -que publica l'editorial Tirant Humanidadess sota el títol 'Crisis y revisión del liberalismo en el periodo de entreguerras'- part de fenòmens com "la crisi econòmica, l'emergència dels populismes i la deriva antiliberal d'algunes democràcies són alguns dels esdeveniments que han reobert el debat entorn del liberalisme i la seua vigència".

Per a identificar les causes d'aquesta crisi, professors de huit universitats espanyoles han analitzat la tradició liberal i els seus valors i pilars fonamentals, així com la seua crisi precedent durant el període d'entreguerres en la primera mitat del segle XX.

Segons destaca el professor Hugo Aznar, "per a reflexionar sobre el moment actual és de gran utilitat revisar i analitzar l'origen dels corrents del liberalisme, atenent fonamentalment a la tensió entre el liberalisme social i el neoliberalisme".

"En el període d'entreguerres es van desenvolupar aquestes i altres corrents dins del pensament liberal, molt diferents entre si. Aquesta obra col·lectiva té per objecte revisar-les, analitzant l'impacte que van tindre en Europa i als Estats Units, i dedicant atenció especial al cas d'Espanya i a les aportacions d'autors espanyols", afig en un comunicat.

L'obra analitza en primer lloc el pensament liberal britànic, abordant els orígens del New Liberalism i la construcció del liberalisme social anglés. També estudia el debat que es va produir als Estats Units atenent al pensament liberal-democràtic de John Dewey, el progressisme jurídic de Roscoe Pound, així com, la refundació del liberalisme de la mà de Walter Lippmann.

Pel que fa al debat en l'Europa continental, s'analitzen, en primer lloc, els orígens de l'Escola Austríaca, per a després centrar-se en el pensament d'Hayek. S'aborda també l'impacte del pensament liberal a Alemanya, analitzant l'obra de Röpke, i la deriva liberal traçada a França.

I en l'apartat dedicat als corrents de pensament liberal desenvolupades a Espanya en aquest període, s'analitza l'obra de Giner, Azaña, Maeztu i Ortega. En el cas espanyol, la investigació també aborda l'impacte dels corrents del social liberalisme, el neoliberalisme o l'ordoliberalisme.

NOVES LÍNIES D'INTERPRETACIÓ

Els catorze experts coautors aporten també noves línies d'interpretació per a debatre qüestions com la revisió social del liberalisme i les aportacions del reformisme social vuitcentista; la revisió de l'individualisme 'metodològic' del liberalisme, assumint les claus de la sociologia i la psicologia social; la recuperació de l'origen històric del liberalisme com a resposta a la seua deriva economicista vuitcentista o la revisió del liberalisme per a adaptar-ho a un sentit més ple de la democràcia, per autors com el nord-americà John Dewey.

Igualment, aborden la reactualització del liberalisme per a contestar a l'estatisme i al socialisme, en clau individualista o economicista, per part de l'escola austríaca; o la revitalització del liberalisme com a resposta a l'increment de la complexitat burocràtica, estatal, el poder de les masses, la tècnica o l'especialització, des de les aportacions de l'espanyol Ortega i Gasset.

Tal com destaca la professora de la CEU UCH Katia Esteve, coeditora de l'obra, "conéixer millor les propostes de revisió del liberalisme que es van produir en aquell període d'entreguerres no solament permet comprendre-ho millor, sinó també entendre les propostes liberals que caracteritzen la resta del segle XX i que arriben fins als nostres dies". "Per a debatre amb més fonament i amplitud sobre el moment actual -apunta- resulta útil conéixer les circumstàncies i autors que van forjar aquelles propostes, així com les similituds i diferències que comparteixen amb el present".

Són coautores de 'Crisis y revisión del liberalismo en el periodo de entreguerras' els professors Richard Bellamy, catedràtic de Ciències Polítiques en l'University College London; José Luis Monereo i Antonio Robles Egea, tots dos catedràtics de la Universitat de Granada; Pedro Carlos González Cuevas, Juan García Morán i Delia Manzanero, professors de la UNED; Paloma de la Nuez, professora de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid; Manuel Menéndez Alzamora, professor de Ciència Política de la Universitat d'Alacant; Manuela Ortega Ruiz, professora de la Universitat de Jaén; Ángel Peris Suay; catedràtic de Filosofia en la Facultat de Teologia "Sant Vicent Ferrer" de València; i Hugo Aznar, Katia Esteve, Leopoldo García Ruiz i Elvira Alonso, de la Universitat CEU Cardenal Herrera.